Η Ρόμι Ράινερ, κόρη του Ρομπ Ράινερ, ζούσε για χρόνια με τον φόβο του μεγαλύτερου αδελφού της, Νικ Ράινερ, πριν εκείνος συλληφθεί για τον θάνατο των γονιών τους.

Συγκεκριμένα, η Ρόμι φοβόταν τον αδελφό της ήδη από την παιδική της ηλικία, καθώς τα ξεσπάσματά του ήταν «απρόβλεπτα» ακόμη και πριν εμφανίσει προβλήματα εθισμού. Όπως ανέφερε, προσπαθούσε να τον αποφεύγει, χωρίς αυτό να είναι πάντα εφικτό.

Η κόρη των Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ -η οποία πρόκειται να κλείσει τα 28 στις 27 Δεκεμβρίου- θεωρούσε κακή ιδέα το γεγονός ότι ο 32χρονος Νικ μένει στον ξενώνα του σπιτιού των γονιών τους, ενώ δεν της άρεσε ούτε το γεγονός ότι ζούσε απέναντί της. Όπως σημειώνεται, οι γονείς του τον φιλοξενούσαν για να τον επιβλέπουν.

Η οικογένεια Ράινερ

Οι εντάσεις με τον Νικ έφεραν τη Ρόμι πιο κοντά στον άλλο της αδελφό, τον 34χρονο Τζέικ, ο οποίος φέρεται να συμμεριζόταν τις ανησυχίες της.

Παρά τους φόβους της, η Ρόμι φέρεται να προσπάθησε να στηρίξει τον Νικ και τον αποκαλούσε «καλύτερό της φίλο», ενώ τόσο η ίδια όσο και ο Τζέικ βοηθούσαν όποτε οι γονείς τους ζητούσαν υποστήριξη, σύμφωνα με το Page Six.

Ο Νικ Ράινερ συνελήφθη στις 14 Δεκεμβρίου σε σχέση με τον θάνατο των γονιών του στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνιας.

Σημειώνεται ότι η Ρόμι ήταν εκείνη που εντόπισε τους γονείς της, με την ίδια να λέει αμέσως μετά στους αστυνομικούς ότι το έγκλημα το διέπραξε ο αδελφός της -όπως και έγινε. Ο Νικ, ο οποίος φέρεται να έχει ιστορικό βίας και κατάχρησης ουσιών, αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο στις 7 Ιανουαρίου.