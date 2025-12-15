Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ, αφού ο σκηνοθέτης και ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μαζί με τη σύζυγό του.

Ο 32χρονος γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση, σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ενώ, σύμφωνα με το BBC, έχει συλληφθεί και βρίσκεται υπό κράτηση με εγγύηση 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 32χρονος συνελήφθη την Κυριακή και κατηγορήθηκε τη Δευτέρα.

Νωρίτερα, διεθνή ΜΜΕ είχαν μεταδώσει πως ο γιος του ζευγαριού φέρεται να δολοφόνησε τους γονείς του, ενώ έγινε γνωστό πως η κόρη τους ήταν εκείνη που βρήκε τις σορούς.

Το Χόλιγουντ βρίσκεται σε σοκ μετά την είδηση του θανάτου του θρυλικού σκηνοθέτη και ηθοποιού Ρομπ Ράινερ, και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, με αρκετούς συνεργάτες τους να τον αποχαιρετούν με θλίψη.

Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στην κατοικία τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες διερευνά τους θανάτους του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του ως φερόμενη ανθρωποκτονία.

Μια πηγή επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης της εισόδου στο σπίτι.