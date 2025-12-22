Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Δευτέρα 22/12 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό στο ρεύμα ανόδου αλλά στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Φιλαδέλφεια.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας, όπου αρκετοί δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις που φτάνουν τα 15 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10'-15' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5'-10' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 22, 2025

