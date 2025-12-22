Σαρωτικοί αναμένεται να είναι οι έλεγχοι της Τροχαίας ενόψει εορτών ενώ δεκάδες ήταν οι οδηγοί που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ το Σαββατοκύριακο 20 με 21/12

Τουλάχιστον 9.000 αλκοτέστ διενεργήθηκαν στους δρόμους της Αττικής, ύστερα από έλεγχο που έκανε η Διεύθυνση Τροχαίας.

Όπως επεσήμανε το πρωί της Δευτέρας 22/12 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Mega και στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» οι έλεγχοι της Τροχαίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στους δρόμους της Αθήνας.

«Όσο αυξάνονται οι έλεγχοι, αυξάνονται και οι παραβάσεις», τόνισε,

«Βλέπουμε καλύτερη εικόνα, δεν βλέπουμε τόσο συχνά το όριο τόσο υψηλό ώστε να δικαιολογείται για παράδειγμα η αυτόφωρη διαδικασία. Βλέπουμε πιο χαμηλά όρια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οδηγοί που δεν καταλαβαίνουν ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Ένας οργανισμός μπορεί με ένα ποτήρι αλκοόλ να δείξει ότι είναι θετικός σε αλκοτέστ και να βεβαιωθεί παράβαση» επεσήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.