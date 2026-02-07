Η υπόθεση του 29χρονου λιμενικού Νίκου Καρακλά, που βρέθηκε νεκρός στη Λέσβο τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αμφισβητήσεις σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του. Αρχικά θεωρήθηκε αυτοχειρία από τις αρχές, αλλά τα τελευταία στοιχεία και οι μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το τι πραγματικά συνέβη στο Σίγρι τη μοιραία νύχτα.

Απόψε στο «Φως στο Τούνελ» παρουσιάστηκε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που ρίχνει διαφορετικό φως στις τελευταίες ώρες του Καρακλά. Πρόκειται για υλικό από κάμερα ασφαλείας κοντά στην παραλία που για κάποιο λόγο δεν είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία — εικόνες που δείχνουν άγνωστα άτομα να κινούνται στην περιοχή πολύ νωρίτερα από την άφιξη του λιμενικού και να απομακρύνονται αμέσως μετά τον θάνατό του.

Στο βίντεο που μέχρι σήμερα δεν είχε δοθεί στη δημοσιότητα, στις 13:46 και 17 δευτερόλεπτα, φαίνεται ένα αυτοκίνητο να μπαίνει στο δρόμο προς την παραλία και να σταθμεύει κοντά σε καντίνα. Από αυτό κατεβαίνουν άγνωστα άτομα που κινούνται προσεκτικά, κρατώντας απόσταση από τον χώρο όπου αργότερα θα βρεθεί ο Καρακλάς — ο οποίος δεν είχε φτάσει ακόμα στο Σίγρι. Λίγα λεπτά μετά, η κάμερα καταγράφει έναν άνδρα να περπατά νευρικά κατά μήκος της παραλίας, μια φιγούρα που φαίνεται να κοιτά συνεχώς προς το ξωκλήσι, με το οποίο σχετίζεται η υπόθεση.

Καθώς περνούν τα λεπτά, αυτό το πρόσωπο παραμένει ανήσυχο στην περιοχή, ενώ μετά από κάποιο διάστημα εμφανίζονται και άλλα άτομα που κατευθύνονται προς το αυτοκίνητο και αποχωρούν από το Σίγρι. Λίγο αργότερα, κάτοικοι που πήγαν στο εκκλησάκι για να ανάψουν ένα κερί βρήκαν τον Καρακλά νεκρό, κρεμασμένο από τον μαρμάρινο σταυρό του ναού.

«Δεν ξέρω, δεν είδα, ήμουν στο χωράφι»

Η μητέρα του άτυχου Νίκου Καρακλά, που βρέθηκε απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου, δεν εγκαταλείπει την αναζήτηση της αλήθειας. Συνεχίζει την έρευνά της πεισματικά και με μοναδικό οδηγό την ανάγκη να μάθει τι πραγματικά συνέβη στο παιδί της.

Στο νησί εντόπισε έναν μάρτυρα, άνθρωπο που βρισκόταν κοντά στο σημείο του τραγικού περιστατικού, και συνομιλεί μαζί του.

Τον ρωτά αν θυμάται ποιοι βρίσκονταν στην καντίνα του την ώρα που, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από το άγνωστο υλικό της κάμερας εμφανίζεται το ύποπτο αυτοκίνητο.

«Όχι… όχι… κανείς δεν ήταν εδώ…», απαντά.

Τότε του αποκαλύπτει το νέο ντοκουμέντο με τα ύποπτα άτομα στο ΙΧ.

Ο μάρτυρας δείχνει να αιφνιδιάζεται:

«Εγώ δεν ξέρω, δεν θυμάμαι… Μπορεί να ήμουν στα χωράφια. Αλλά από πίσω, από τον βράχο, υπάρχει ένας δρόμος. Από εκεί μπορούν να περάσουν διάφοροι. Πηγαίνει αυτοκίνητο. Οπότε μπορεί να ήρθε από εδώ και να έφυγε από εκεί…».

Η μητέρα έκανε αυτοψία στον χώρο που βρέθηκε νεκρός

Δέκα μήνες τώρα, ερευνά μόνη της κάθε στοιχείο επιστρέφοντας στον τόπο μαρτυρίου του παιδιού της.

Μέσα από μια αυτοψία στον χώρο, δίνει τη δική της ερμηνεία για τις περίεργες κινήσεις των αγνώστων που κατέγραψε η κάμερα εκείνη τη Μεγάλη Παρασκευή στο Σίγρι.

«O μοναδικός δρόμος να βγεις στην Παναγία και στου Νώντα το μαγαζί είναι αυτό εδώ που περνάς, το γεφυράκι, πας ευθεία και κατηφορίζεις που σημαίνει ότι κάποιος φυλούσε τσίλιες εδώ σε αυτό το δρόμο .και αυτή είναι η ευθεία που πας σε αυτά τα δύο μέρη. Παναγία και Νώντα. Και βγήκαμε στο μαγαζί του Νώντα . και κοιτάξτε τώρα θα σας δείξω , τα σημεία που φαίνεται αυτός που πηγαίνει και έρχεται νευρικά και που πρέπει να ήταν το πίσω μέρος , που πηγαίνει και έρχεται πίσω –μπρος. Και κοιτάξτε το σπίτι του γιατρού εκεί. αυτός ερχόταν και καθόταν εδώ στο δέντρο , εδώ να είναι κρυμμένος και από την κάμερα, από τις ομπρέλες και πηγαινοερχόταν εδώ πίσω. Από δω σίγουρα μπαίνουν αυτοκίνητα , το βλέπετε , θα πάω πιο κάτω πίσω από τις κάμερες να δούμε από πού περάσανε αυτοί».

«Περπατάω να αποφύγω κάμερες, θέλω να δω αν υπάρχει πρόσβαση να περάσει κάποιος από εδώ , από πίσω από το κτήμα και να πάει στην Παναγία. Κάποια τρύπα θα βρω να χωθώ σε αυτό το ύψωμα που βλέπετε εκεί είναι η Παναγιά. Και να η πρόσβαση. Ούτε πέντε λεπτά… Εδώ ακόμα και τα σύρματα είναι πεσμένα , το είδατε; Ακριβώς στην παναγία. Έχουν σκιστεί τα σύρματα. Κοιτάξτε και αυτή είναι η είσοδος της Παναγίας …πανεύκολο, δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας για να κάνεις τη διαδρομή. Είδατε πόσο εύκολο είναι ούτε μέσα σε πέντε λεπτά να έρθεις από κει που θα σας δείξω τώρα , που είναι ο άσπρος βράχος στο βάθος και να διανύσεις από πίσω χωρίς να σε πιάσουν κάμερες , όλη αυτή τη διαδρομή…».