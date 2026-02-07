Τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πιλότος, βρήκαν τραγικό θάνατο όταν μονοκινητήριο αεροσκάφος Cessna κατέπεσε στον ωκεανό, ανοιχτά της νότιας Αυστραλίας.

Η πτώση σημειώθηκε στο Λονγκ Μπέι, κοντά στο λιμάνι της Γκούλβα Σάουθ, περίπου 63 χιλιόμετρα νότια της Αδελαΐδας, το απόγευμα της Παρασκευής.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι επιβαίνοντες «εντοπίστηκαν στη συνέχεια νεκροί» και κάλεσε αυτόπτες μάρτυρες να παραδώσουν τυχόν ερασιτεχνικά βίντεο που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Η Αυστραλιανή Υπηρεσία Ασφαλείας Μεταφορών (ATSB) γνωστοποίησε ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το δυστύχημα, επιβεβαιώνοντας ότι το μονοκινητήριο αεροσκάφος «συγκρούστηκε με το νερό». Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας τόνισε ότι οι ερευνητές θα μεταβούν στο σημείο το Σάββατο, προκειμένου να εξετάσουν τα συντρίμμια μόλις ανασυρθούν από τον ωκεανό.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές θα συλλέξουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, διαθέσιμο οπτικό υλικό και δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης, ενώ θα εξετάσουν επίσης τα αρχεία συντήρησης του αεροσκάφους και τα στοιχεία του πιλότου