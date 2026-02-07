Τουλάχιστον 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν ένα λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο σε επαρχιακή οδό της Βολιβίας και κατέπεσε σε γκρεμό βάθους 150 μέτρων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας χθες Παρασκευή.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην κοινότητα Μοκομόκο, στο δυτικό τμήμα της χώρας των Άνδεων. Το λεωφορείο είχε προορισμό την πρωτεύουσα Λα Πας, σύμφωνα με δημοσιεύματα βολιβιανών μέσων ενημέρωσης.

El embarrancamiento de un microbús el pasado jueves dejó 14 personas fallecidas y un herido en la comunidad Putina Cotamasa, en el municipio de Mocomoco, del departamento de La Paz, informó el subcomandante departamental de la Policía en #LaPaz.

Ο πρώτος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς, ωστόσο ο αριθμός αυτός διπλασιάστηκε λίγες ώρες αργότερα. Εκπρόσωπος της αστυνομίας εξήγησε πως περίοικοι έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος προτού φθάσουν τα σωστικά συνεργεία και απεγκλώβισαν θύματα, τα οποία μεταφέρθηκαν στη Λα Πας και στη γειτονική πόλη Ελ Άλτο.

Η τύχη του οδηγού αγνοείται, ενώ αδιευκρίνιστα παραμένουν επί του παρόντος τα αίτια του τροχαίου.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Βολιβίας, περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα, τα οποία αποδίδονται κυρίως σε απροσεξίες οδηγών και μηχανικές βλάβες.