Ένας μάγειρας σε εστιατόριο της αλυσίδας Olive Garden έχασε τη ζωή του, αφού έβαλε το κεφάλι του μέσα σε καυτό τηγάνι με λάδι, ενώ συνάδελφοί του προσπαθούσαν πανικόβλητοι να τον αποτρέψουν, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο εργαζόμενος, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, έβγαλε τα ρούχα του και έσκυψε με το πρόσωπο μέσα στη φριτέζα στο κατάστημα της αλυσίδας στο Γουίλιαμσπορτ της Πενσιλβάνια, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όπως μετέδωσε το Smoking Gun.

«Ένας άνδρας έπεσε με το κεφάλι μέσα στις φριτέζες», ακούγεται να λέει διασώστης σε ηχητικό από κλήση στο 911.

«Δεν έχω πολλές λεπτομέρειες, πολλοί άνθρωποι ουρλιάζουν, πρόκειται για κάποιο θύμα εγκαυμάτων», ακούγεται να αναφέρει άλλος χειριστής.

Ο μάγειρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα, όμως αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με τις αρχές.

Μία εργαζόμενη υπέστη ελαφρά εγκαύματα, καθώς μαζί με άλλους συναδέλφους της προσπάθησαν να τον εμποδίσουν να τραυματιστεί περαιτέρω. Τουλάχιστον ένας πελάτης επιχείρησε επίσης να παρέμβει.

Τόσο η εταιρεία Olive Garden όσο και οι αρχές αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, κάνοντας λόγο μόνο για «απόπειρα αυτοκτονίας».

Το εστιατόριο παρέμεινε κλειστό για αρκετές ημέρες μετά το συμβάν, ωστόσο στη συνέχεια επαναλειτούργησε.