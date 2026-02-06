Με ένα υπερθέαμα που παντρεύει την ιταλική παράδοση με τον παγκόσμιο αθλητισμό, η αυλαία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων άνοιξε με τρόπο που θα μείνει αξέχαστος την Παρασκευή.

Ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, εμφανίστηκε μέσω βίντεο, διασχίζοντας τα ιστορικά τραμ του Μιλάνου, για να κηρύξει την επίσημη έναρξη των Αγώνων, ενώ ο νυχτερινός ουρανός της ιταλικής πρωτεύουσας φωτίστηκε από εντυπωσιακά βεγγαλικά.

Το κοινό στο «Σαν Σίρο» αποθεώθηκε όταν η Αμερικανίδα ποπ σταρ ερμήνευσε το «Nel blu, dipinto di blu» και το διάσημο «Volare». Παρόντες στην εξέδρα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκαρμπόφσκι, απολαμβάνοντας το μαγικό κλίμα.

Η στιγμή κορύφωσης ήρθε με τον τενόρο Αντρέα Μποτσέλι να γεμίζει το στάδιο με τις μελωδίες του «Nessun Dorma» του Πουτσίνι, ενώ η Ολυμπιακή φλόγα διέσχιζε την αρένα συνοδεία των λαμπαδηδρόμων.

Χορευτές από τη διάσημη ακαδημία του Teatro alla Scala ζωντάνεψαν τα χειμερινά αθλήματα με εκπληκτικούς ρυθμούς. Τρεις τεράστιες φιγούρες, με κεφάλια που θύμιζαν τους μεγάλους Ιταλούς συνθέτες Τζουζέπε Βέρντι, Τζάκομο Πουτσίνι και Τζοακίνο Ροσίνι, προσέθεσαν ένα καλλιτεχνικό και ιστορικό στοιχείο στην τελετή.

Όπως κάθε φορά, η Ελλάδα άνοιξε την παρέλαση των χωρών, με τη σημαιοφόρο Νεφέλη Τίτα να ηγείται της ελληνικής αποστολής.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ιδιαίτερο αφιέρωμα έγινε στον εκλιπόντα Ιταλό σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, που συνέδεσε το όνομά του με τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέσω των στολών των ΗΠΑ. Παράλληλα, η συνδιοργανώτρια Κορτίνα συμμετείχε εξ αποστάσεως με ένα εντυπωσιακό σόου υπό τον τίτλο «Armonia» («Αρμονία»), δημιουργώντας ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό και διαδικτυακό γεγονός που τράβηξε την προσοχή εκατομμυρίων θεατών.

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 αποτέλεσε έναν μοναδικό συνδυασμό πολιτισμού, μουσικής και αθλητισμού, που σφράγισε με μαγευτικό τρόπο την έναρξη της μεγάλης αυτής διοργάνωσης.

Δείτε φωτογραφίες: