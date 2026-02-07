Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή σε ξυλουργείο που βρίσκεται εντός στρατιωτικής εγκατάστασης στην Τεχεράνη, σύμφωνα με αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης.
Η πυρκαγιά, η οποία αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα, «τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην ταχεία επέμβαση των πυροσβεστών», χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση εκπροσώπου του ιρανικού στρατού.
در انفجار ساعاتی پیش در تهران سخنگوی آتشنشانی گفته بود یک کارگاه نجاری آتش گرفته که مهار شد— Marian (@marianmeyer0) February 6, 2026
هم اکنون شعلههای سرکش کارگاه نجاری ستاد ارتش رو مشاهده میکنید که از کیلومترها مشخصه.#جاویدشاه pic.twitter.com/YCk1d628H3
Όπως μεταδίδει το κρατικό Nour News, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διαδόθηκαν φωτογραφίες υπό τον τίτλο «έκρηξη στην Τεχεράνη».
Fire reported at the Army barracks in Tehran, Iran. @UnbAlpha #IranMassacre #IranRevolution2026 pic.twitter.com/6Ni2i1crPa— Unbiased Alpha (@UnbAlpha) February 6, 2026
Οι πυρκαγιές και οι εκρήξεις στο Ιράν συχνά πυροδοτούν ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση από το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο, στον οποίο συμμετείχε η Ουάσινγκτον βομβαρδίζοντας πυρηνικές εγκαταστάσεις και σκοτώνοντας υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους και πυρηνικούς επιστήμονες.
#BREAKING A fire engulfed a base belonging to the Joint Staff of the Islamic Republic of Iran Army in eastern Tehran, photos released by Iranian media showed.— Iran International English (@IranIntl_En) February 6, 2026
State-run Mehr News said the blaze broke out in a wood workshop at one of the Joint Staff headquarters’ facilities and… pic.twitter.com/1ABEfwrrTp