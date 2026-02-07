Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή σε ξυλουργείο που βρίσκεται εντός στρατιωτικής εγκατάστασης στην Τεχεράνη, σύμφωνα με αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης.

Η πυρκαγιά, η οποία αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα, «τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην ταχεία επέμβαση των πυροσβεστών», χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση εκπροσώπου του ιρανικού στρατού.

در انفجار ساعاتی پیش در تهران سخنگوی آتش‌نشانی گفته بود یک کارگاه نجاری آتش گرفته که مهار شد

Όπως μεταδίδει το κρατικό Nour News, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διαδόθηκαν φωτογραφίες υπό τον τίτλο «έκρηξη στην Τεχεράνη».

Οι πυρκαγιές και οι εκρήξεις στο Ιράν συχνά πυροδοτούν ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση από το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο, στον οποίο συμμετείχε η Ουάσινγκτον βομβαρδίζοντας πυρηνικές εγκαταστάσεις και σκοτώνοντας υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους και πυρηνικούς επιστήμονες.