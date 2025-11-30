Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, όλες οι επιχειρήσεις – ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας – θα πρέπει να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS είτε μέσω QR code που θα συνδέεται με τον φορολογικό μηχανισμό ή με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι άμεσες πληρωμές ενσωματώνονται στο καθημερινό ταμείο των επιχειρήσεων.

Από την 1η Δεκεμβρίου, κατά την πληρωμή σε ένα ταμείο, εκτός από τη χρήση κάρτας ή μετρητών, θα υπάρχει και η επιλογή της άμεσης πληρωμής από το κινητό τους τηλέφωνο μέσω IRIS.

Αυτό επιτρέπει την άμεση μεταφορά χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη στον λογαριασμό της επιχείρησης, απλοποιώντας και επιταχύνοντας τη διαδικασία της συναλλαγής στο σημείο πώλησης.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι κάθε είσπραξη πληρωμής, είτε μέσω κάρτας είτε μέσω IRIS, να οδηγεί υποχρεωτικά στην έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την άμεση ενημέρωση της Φορολογικής Διοίκησης.

Για τους πολίτες, η νέα υποχρέωση μεταφράζεται σε έναν επιπλέον τρόπο πληρωμής στο σημείο πώλησης. Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, δίπλα σε κάρτες και μετρητά θα υπάρχει η επιλογή της άμεσης μεταφοράς χρημάτων μέσω IRIS από το κινητό.

Η πληρωμή θα «περνά» κατευθείαν από τον λογαριασμό του καταναλωτή στον λογαριασμό της επιχείρησης, διευκολύνοντας τη διαδικασία και μειώνοντας τον χρόνο στο ταμείο.

Τα ισχύοντα όρια συναλλαγών μέσω IRIS παραμένουν στα 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών ή προς επαγγελματίες, με ανώτατο όριο 1.000 ευρώ την ημέρα.

Από τον Ιανουάριο του 2026, προβλέπεται αύξηση των ορίων στα 1.000 ευρώ ημερησίως και στα 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες, στο πλαίσιο της σταδιακής διεύρυνσης του συστήματος.

Για όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν, προβλέπονται πρόστιμα: 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για εκείνες με διπλογραφικά.

Ωστόσο, τα πρόστιμα μειώνονται κατά 50% για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς ή νησιά με περιορισμένο πληθυσμό που δεν θεωρούνται τουριστικοί προορισμοί.