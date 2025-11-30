Ο αγώνας της Ρεκολέτα με τη Νασιονάλ Ασουνσιόν για το πρωτάθλημα της Παραγουάης έληξε ισόπαλος χωρίς γκολ και αυτός που έκλεψε την παράσταση ήταν ο πρόεδρος των γηπεδούχων, Λουίς Βιδάλ, ο οποίος… μπήκε ως αλλαγή στις καθυστερήσεις.

Ο πρόεδρος της Ρεκολέτα είναι 51 ετών και σε λίγες μέρες θα γιορτάσει τα 52α γενέθλιά του. Και θα τα γιορτάσει όχι μόνο ως πρόεδρος αλλά και ως… ποδοσφαιριστής, καθώς αποφάσισε να μπει στο γήπεδο για να βοηθήσει την ομάδα του.

Στην αναμέτρηση με τη Νασιονάλ Ασουνσιόν ο Βιδάλ, αφήνοντας άναυδους τους πάντες, πήρε θέση δίπλα στον 4ο διαιτητή για να περάσει στο ματς ως αλλαγή, με αποτέλεσμα να γίνει έτσι ο γηραιότερος παίκτης στην 1η κατηγορία του πρωταθλήματος.

Αν θα το καθιερώσει αυτό ή απλά ήθελε να το κάνει μία φορά, θα φανεί προσεχώς. Για τον προπονητή, πάντως, θα είναι δύσκολο να τον αφήσει εκτός 11άδας, αν αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα να γίνει ποδοσφαιριστής.