Ο απολογισμός της πυρκαγιάς που κατέστρεψε ένα συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ την προηγούμενη εβδομάδα αυξήθηκε σήμερα σε τουλάχιστον 146 νεκρούς και μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, όπως ανέφερε η αστυνομία.

«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 146 στις 16:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας). Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα υπάρξουν περισσότεροι νεκροί», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Τσανγκ Σουκ-γιν.

Ο απολογισμός επικαιροποιήθηκε, αφού η αστυνομία επιθεώρησε τρεις ακόμα πύργους (ουρανοξύστες) από τους οκτώ του συγκροτήματος Wang Fuk Court στον τομέα Τάι Πο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, προφανώς στα κατώτερα τμήματα στο προστατευτικό δίχτυ που κάλυπτε το εργοτάξιο ανακαίνισης του κτιρίου και το οποίο προστάτευε από τη σκόνη και την πτώση αντικειμένων.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και στους άλλους πύργους, προφανώς, εκτός από το δίχτυ, και λόγω των πάνελ από αφρό και της χρήσης μπαμπού, που συνηθίζεται στο Χονγκ Κονγκ, αντί μετάλλου για τις σκαλωσιές.

Είναι η πιο φονική πυρκαγιά κτιρίου από το 1980 στον κόσμο, αν εξαιρεθούν οι πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα, φυλακές ή εμπορικά κέντρα, σύμφωνα με έρευνες στη βάση δεδομένων καταστροφών του Πανεπιστημίου Λουβέν στο Βέλγιο.