Στη σύλληψη ενός 56χρονου επιχειρηματία – ιδιοκτήτη αλυσίδας φούρνων, προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής αστυνομικοί της Τροχαίας Ελληνικού, καθώς κινούνταν με ταχύτητα 216 χλμ. την ώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Τον 56χρονο, ο οποίος βρίσκονταν πίσω από το τιμόνι ενός πολυτελούς supercar, σταμάτησαν οι αστυνομικοί στο μπλόκο που βρίσκεται στο ύψος του πρώην ΣΕΠΑ στην Αργυρούπολη και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, με το ραντάρ να δείχνει υπέρβαση ορίου κατά 146 χλμ. τη στιγμή που η ανώτατη ταχύτητα στο σημείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 χλμ. ανά ώρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία σύμφωνα με το άρθρο 290Α του ΚΟΚ, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο και αφαιρέθηκαν τα στοιχεία οδήγησης. Μάλιστα, σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια με την αυτόφωρη διαδικασία.

Το τελευταίο διάστημα, η Τροχαία έχει εντείνει τους ελέγχους για παραβίαση των ορίων ταχύτητας σε κεντρικές αρτηρίες και εθνικούς οδικούς άξονες.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας εντοπίστηκε 35χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας, να κινείται επίσης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με 205 χλμ/ώρα.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πριν από μερικές μέρες, μεθυσμένος οδηγός, έτρεχε με 230 χλμ/ ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας ενώ σε αλκοτέστ που υπεβλήθη βρέθηκε με 0,90 gr/l το αλκοόλ στο αίμα του.

Στις αρχές του μήνα, οδηγός εντοπίστηκε στο ύψος της Φιλιππιάδας, στην Ιόνια Οδό, κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, να κινείται με ταχύτητα 218 χιλιομέτρων την ώρα, χωρίς εμπρόσθια πινακίδα κυκλοφορίας, υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 100 χλμ./ώρα στο σημείο. Παρά το σήμα στάσης των αστυνομικών, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε και διέφυγε για να συλληφθεί λίγο αργότερα.

Η Τροχαία θα συνεχίσει καθ΄ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου τους τροχονομικούς ελέγχους, με έμφαση στα αλκοτέστ, την υπερβολική ταχύτητα, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και άλλες σοβαρές παραβάσεις.