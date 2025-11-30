Η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν είναι το βασικό θέμα συζήτησης στη Σερβία, με τον πρόεδρο της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, να αναγκάζεται να πάρει θέση για το θέμα καθώς κατηγορείται ότι ευθύνεται για αυτή την εξέλιξη.

Μπορεί το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας του Βελιγραδίου να μην έκανε δεκτή την παραίτηση του «Ζοτς», ο ίδιος όμως επέμεινε σε αυτό και το Σάββατο (29/11) οριστικοποιήθηκε η αποχώρησή του. Μια αποχώρηση που έχει εξοργίσει τους οπαδούς της Παρτίζαν, οι οποίοι απειλούν ότι δεν θα επιτρέψουν να διεξαχθεί το παιχνίδι με τη Μπάγερν Μονάχου.

Τα πράγματα στη Σερβία, με λίγα λόγια, μόνο ήρεμα δεν είναι, με τον πρόεδρο της χώρας να κατηγορείται από πολλούς ως υπεύθυνος για την παραίτηση του Ομπράντοβιτς, λόγω της υποστήριξης του θρυλικού προπονητή στο φοιτητικό κίνημα.

Έτσι, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς αποφάσισε να πάρει θέση για το θέμα και το έκανε μέσω του nova.rs, όπου με εμφανώς ειρωνική διάθεση είπε τα εξής…

«Πιθανότατα με κατηγορούν γιατί βοήθησα ώστε ο Ομπράντοβιτς να έρθει στην Παρτίζαν και στη συνέχεια δεν μπλέχτηκα καθόλου. Σιώπησα σε όλες τις φωνές και τις κραυγές, δεν είπα ποτέ ούτε μια λέξη, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση στήριζε σημαντικά την Παρτίζαν».