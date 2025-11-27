Οπαδοί της Παρτίζαν προετοίμασαν αποθεωτική υποδοχή στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου θέλοντας να τον πείσουν να μην επιμείνει στην παραίτησή του, την οποία δεν έκανε δεκτή το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας.

Η φετινή σεζόν δεν άρχισε καθόλου για την Παρτίζαν καθώς μετά τις πρώτες 13 αγωνιστικές της Euroleague βρίσκεται στο 4-9, με τον θρυλικό προπονητή να αποφασίζει να παραιτηθεί μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center Athens την Τρίτη (25/11).

Ο Ομπράντοβιτς δεν επέστρεψε με την ομάδα στο Βελιγράδι μετά το ματς και παρέμεινε στην Αθήνα, από όπου ενημερώθηκε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Παρτίζαν δεν έκανε δεκτή την παραίτησή του. Λίγες ώρες μετά, ο «Ζοτς» πήρε το αεροπλάνο για το Βελιγράδι, όπου ετοιμάστηκε αποθεωτική υποδοχή.

Οπαδοί της ομάδας του πήγαν στο αεροδρόμιο για να αποθεώσουν τον Ομπράντοβιτς και να του εκφράσουν την την αγάπη τους, θέλοντας να τον πείσουν να μην επιμείνει στην απόφασή του για παραίτηση και να παραμείνει στον πάγκο της Παρτίζαν, η διοίκηση της οποίας είναι έτοιμη να κάνει οτιδήποτε χρειαστεί για να τον πείσει να συνεχίσει.