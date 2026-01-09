Τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο τραυματίστηκαν δύο άτομα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγνώστων Μαρτύρων στη Νέα Σμύρνη.

Δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό δύο ατόμων.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν σε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Για τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται έρευνα.