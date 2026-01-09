Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 9/1 η κίνηση στον Κηφισό αλλά και στο κέντρο της Αθήνας με αποτέλεσμα οι οδηγοί να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Καθυστερήσεις σύμφωνα με την Τροχαία σημειώνονται στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην περιφερειακή Αιγάλεω προς τα διυλιστήρια του Ασπροπύργου, στην άνοδο της λεωφόρου Φυλής κατά μήκος του Καματερού, στην Αχαρνών από τη Νέα Χαλκηδόνα προς τα Κάτω Πατήσια, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Νέα Χαλκηδόνα και στον άξονα Εθνικής Αντίστασης – Καποδιστρίου από το ύψος της Αγίας Όλγας προς τη Φιλοθέη.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από 15΄ έως 20΄ από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Πεντέλης και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από 5΄ έως 10΄ από τον κόμβο της Πλακεντίας έως τον κόμβο της Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/O5y6LLTDFh — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 9, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.