Μπορεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς να υπέβαλλε την παραίτησή του, η Παρτίζαν όμως δεν την κάνει δεκτή, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Ο θρυλικός προπονητής της ομάδας του Βελιγραδίου, η οποία δεν τα πάει καθόλου καλά στις πρώτες 13 αγωνιστικές της Euroleague, αποφάσισε να παραιτηθεί μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, φροντίζοντας μάλιστα να απευθυνθεί στους οπαδούς για να εξηγήσει την απόφασή του.

Μία μέρα μετά, όμως, τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν καθώς στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Παρτίζαν αποφασίστηκε να μη γίνει δεκτή η παραίτηση του Ομπράντοβιτς. Απόφαση που ανακοινώθηκε στη συνέχεια από τον σύλλογο.

Η Παρτίζαν ζητάει από τον «Ζοτς» να ξανασκεφτεί την απόφασή του και η διοίκηση δεσμεύεται πως θα κάνει ό,τι πρέπει ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στην ομάδα και κατ’ επέκταση και τα αποτελέσματά της.