Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center Athens ήταν το τελευταίο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως προπονητής της Παρτίζαν καθώς αποφάσισε να παραιτηθεί, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η σερβική Mozzart.

Η φετινή σεζόν δεν εξελίσσεται καθόλου καλά για την Παρτίζαν καθώς μετά τις πρώτες 13 αγωνιστικές της Euroleague είναι στο 4-9, έχοντας 7 ήττες στα τελευταία 8 παιχνίδια της. Πιο πρόσφατη, αυτή από τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τρίτης (25/11), με την εμφάνιση της σερβικής ομάδας να είναι τραγική στο δεύτερο ημίχρονο.

Μία μέρα μετά, όπως αναφέρει η Mozzart, ο Ομπράντοβιτς, ο οποίος είναι έξαλλος με τους παίκτες του τις τελευταίες εβδομάδες, αποφάσισε να παραιτηθεί και έχει ενημερώσει σχετικά τη διοίκηση, με την οποία θα κάνει μια μεγάλη συζήτηση.

Το διοικητικό συμβούλιο της Παρτίζαν είναι αυτό που θα αποφασίσει αν θα γίνει ή όχι δεκτή η παραίτηση του Ομπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε το 2021 στην ομάδα του Βελιγραδίου, από την οποία είχε ξεκινήσει τη θρυλική καριέρα του τη σεζόν 1991-92, οδηγώντας τη στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.