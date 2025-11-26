Η είδηση της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν έπεσε σαν βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον ίδιο να απευθύνεται στους οπαδούς μέσω επιστολής που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Ο «Ζοτς», ο προπονητής των 9 ευρωπαϊκών τίτλων με 4 διαφορετικές ομάδες (πέντε με τον Παναθηναϊκό και από ένα με Παρτίζαν, Μπανταλόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε) επέστρεψε το 2021 στην ομάδα του Βελιγραδίου και 4,5 χρόνια μετά αποφάσισε να παραιτηθεί, με την είδηση να εκπλήσσει τους πάντες.

Ανάμεσα στους «πάντες», φυσικά, είναι και οι οπαδοί της Παρτίζαν, στους οποίους απευθύνθηκε ο Ομπράντοβιτς μέσω επιστολής που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ομάδας και στην οποία αναφέρει τα εξής…

«Αγαπητοί φίλαθλοι της Παρτίζαν,

Πριν από 4,5 χρόνια επέστρεψα στον αγαπημένο μου σύλλογο και ξεκίνησα μαζί σας να ζω το ομορφότερο όνειρο. Είχα την επιθυμία και τον στόχο η Παρτίζαν μας, ξανά έπειτα από 10 χρόνια, να γίνει μέρος της Euroleague και όλοι μαζί τα καταφέραμε. Οι αγώνες του αγαπημένου μας συλλόγου έγιναν κάτι περισσότερο από μπάσκετ, χάρη σε εσάς που είστε οι πιο άξιοι γι’ αυτό. Δυστυχώς, έφτασε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν τον σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια: Τον πρόεδρο του συλλόγου και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όλους τους ανθρώπους του οργανισμού, καθώς και όλους τους χορηγούς.

Είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους τους παίκτες που ήταν μαζί μας αυτά τα 4,5 χρόνια, στα μέλη του προπονητικού μου επιτελείου (τους οποίους έχω πολλές φορές τονίσει ότι είναι οι καλύτεροι που είχα), και φυσικά ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους φιλάθλους της Παρτίζαν!

Σας ευχαριστώ για την αμέριστη υποστήριξη, τον σεβασμό και την αγάπη που μου δείξατε όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε περίσταση!

Πάντα ένας από εσάς, αιώνια ευγνώμων!

Ζέλικο Ομπράντοβιτς».