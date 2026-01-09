Αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας φέρνει η απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να δημιουργήσει ένα πολιτικό κίνημα.

Η εφημερίδα τα ΝΕΑ παρουσιάζει μία ανάλυση από δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά FM τον Δεκέμβριο που αποτυπώνει τις δεξαμενές από τις οποίες αντλεί ψηφοφόρους το κόμμα Καρυστιανού.

Όπως φαίνεται το κόμμα Καρυστιανού διαλέγουν κυρίως ψηφοφόροι από Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη, Ελληνική Λύση ενώ ακολουθούν πολίτες που προέρχονται από το ΚΚΕ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Φωνή Λογικής.

Συγκεκριμένα, «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα με τη Μαρία Καρυστιανού απαντούν ότι θα ψηφίσουν το 63,4% όσων στηρίζουν Νίκη, το 52,8% όσων στηρίζουν Πλεύση Ελευθερίας, το 36,7% από Ελληνική Λύση, το 26,8% όσων δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, το 25% όσων δηλώνουν ψηφοφόροι του ΚΚΕ και το 23,4% όσων δηλώνουν ψηφοφόροι της Φωνής Λογικής

Αντίθετα μικρότερες είναι οι μετακινήσεις όσων ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία (10%) και όσων στηρίζουν ΠΑΣΟΚ (15,8%).

Συνολικά στη δημοσκόπηση 7,6% των ερωτηθέντων απαντούν ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσουν κόμμα Καρυστιανού, 13,2% «αρκετά», 8,8% «λίγο» και 67,3% «καθόλου».