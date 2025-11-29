Η Παρτίζαν κάνει την πρώτη της προπόνηση χωρίς τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και οι οπαδοί είναι έξω από το γήπεδο και φωνάζουν συνθήματα υπέρ του θρυλικού προπονητή και κατά της διοίκησης.

Με το διοικητικό συμβούλιο να μην κάνει δεκτή την παραίτηση του «Ζοτς», το θέμα της παραμονής του παραμένει ανοιχτό και όλα θα ξεκαθαρίσουν στη συνάντηση που θα γίνει εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Μέχρι τότε ο Ομπράντοβιτς απέχει από τις προπονήσεις και το Σάββατο (29/11) έγινε η πρώτη χωρίς αυτόν, με τους οργανωμένους οπαδούς της Παρτίζαν να συγκεντρώνονται έξω από το γήπεδο.

Οι φίλοι της ομάδας του Βελιγραδίου φώναζαν συνθήματα υπέρ του «Ζοτς» και κατά της διοίκησης, κάνοντας σαφές, για ακόμη μία φορά, ότι επιθυμούν την παραμονή του σπουδαιότερου προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.