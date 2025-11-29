Η παραμονή ή όχι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν είναι το βασικό θέμα στην αθλητική επικαιρότητα της Σερβίας, με τα ΜΜΕ της χώρας να καταγράφουν και τους τρεις λόγους που οι σχέσεις του θρυλικού προπονητή με τον πρόεδρο του συλλόγου δεν είναι καθόλου καλές.

Οι οπαδοί της ομάδας του Βελιγραδίου επιθυμούν διακαώς την παραμονή του Ομπράντοβιτς, ο οποίος το Σάββατο (29/11) θα τα έλεγε από κοντά με τη διοίκηση. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν έγινε καθώς ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι εκτός Σερβίας αυτές τις ημέρες και δεν ήθελαν να απουσιάσουν από τη συνάντηση.

Αυτή, επομένως, αναβλήθηκε και θα γίνει εντός της ερχόμενης εβδομάδας, με τα σερβικά ΜΜΕ να ασχολούνται συνεχώς με αυτό το θέμα και την ιστοσελίδα nova.rs να αναφέρεται στους τρεις λόγους που οι σχέσεις του Ομπράντοβιτς με τον Όστογια Μιχάιλοβιτς, πρόεδρο της Παρτίζαν, έγιναν ακόμη χειρότερες.

Όπως, λοιπόν, αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, τα τρία προβλήματα είναι τα εξής…

«Πρώτον, ο Μιχάιλοβιτς τροποποίησε μέρος της αποχαιρετιστήριας επιστολής του Ομπράντοβιτς προσθέτοντας ότι η παραίτηση ήταν αμετάκλητη. Επίσης, αποδέχτηκε δημόσια την παραίτηση και τον ευχαρίστησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που δεν άρεσε στον προπονητή.

Δεύτερον, το περασμένο καλοκαίρι ο σύλλογος έφερε τον Ντίλαν Οσετκόφσκι από την Ουνικάχα χωρίς να ενημερώσει ούτε τον ίδιο, ούτε τον Ζόραν Σάβιτς, αθλητικό διευθυντή της Παρτίζαν μέχρι πρόσφατα. Η κίνηση φέρεται να έγινε από τον ατζέντη Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Τρίτον, ο Ομπράντοβιτς ανακάλυψε ότι τα εισιτήρια που αγόρασε για θέσεις στο γήπεδο, δόθηκαν από τον Μιχάιλοβιτς στον ίδιο ατζέντη (Ραζνάτοβιτς), χωρίς τη συγκατάθεσή του».