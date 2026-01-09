Για το χθεσινό επεισόδιο στη Βουλή με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και την κόντρα του με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης.

«Η χθεσινή εικόνα ήταν ατυχής. Ωστόσο, όλοι γνωριζόμαστε σ’ αυτόν τον τόπο και το ποιος εκπροσωπεί την πιο βάρβαρη και ακραία κοινοβουλευτική χυδαιότητα και χυδαιότητα εν γένει είναι γνωστό. Ο ρόλος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή δεν χρειάζεται τώρα εγώ να επεκταθώ και να ανακαλέσω μετά τις βαρύτατες ύβρεις και υπαινιγμούς που έκανε χθες», είπε ο Δημήτρης Καιρίδης μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όταν ρωτήθηκε για τον Νίκο Δένδια, τόνισε: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο και ατυχές».

Αναφερόμενος πιο συγκεκριμένα στο «άσε μας κουκλίτσα μου» προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, απάντησε: «Το “βρώμικες δουλειές” (για το οποίο τον κατηγόρησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας) είναι πέρα από προσβλητικό. Εγώ δεν πιστεύω στις μηνύσεις. Δεν πιστεύω σε μια ποινικοποίηση της ζωής όπου πάμε τον διάλογο τον πολιτικό στα δικαστήρια. Εγώ αναγνωρίζω ότι όλο αυτό στέλνει λάθος μήνυμα στον λαό. Ενός μη σοβαρού και κουτσομπολίστικου κοινοβουλίου που δεν συνάδει με την πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται. Η κ. Κωνσταντοπούλου έλειπε όλη μέρα από τη Βουλή εχθές».

Σχολιάζοντας το περιστατικό είπε: «Ξεκίνησε με το αδιανόητο να μας κάνει παρατήρηση επειδή μιλήσαμε με τον διπλανό μας εκείνη που μιλάει ακατάπαυστα. Μετά με εγκάλεσε γιατί είμαι πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας και μετά λέει ότι κάνω τη βρώμικη δουλειά. Εκείνη κάνει δουλειές. Εμείς που δεν έχουμε δεύτερες δουλειές. Ε όχι και να τα ακούμε από έναν επιχειρηματία».

«Είναι ο πιο προβεβλημένος υπουργός της κυβέρνησης και τον στηρίζουμε. Τον πρώτο λόγο στη Βουλή έχουν οι βουλευτές. Οι υπουργοί έρχονται στη Βουλή. Το έκανε καλοπροαίρετα. Αν κάποιος όμως έπρεπε να μιλήσει χθες, αυτός ήμουν εγώ», απάντησε όταν ρωτήθηκε για τον Νίκο Δένδια.

Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα της Πέμπτης στη Βουλή ο Δημήτρης Καιρίδης απηύθυνε τη φράση «άσε μας κουκλίτσα μου» προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αφού η πρώτη τον κατηγόρησε για «βρώμικες δουλίτσες». Στην κόντρα παρενέβη ο Νίκος Δένδιας, ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την έκφραση Καιρίδη, με τον τελευταίο να λέει πως δεν χρειάζεται την προστασία κανενός.