Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα, Παρασκευή, 09/01, ότι ακύρωσε ένα δεύτερο κύμα επιθέσεων κατά της Βενεζουέλας, που αναμενόταν να πραγματοποιηθεί, επικαλούμενος τη νέα διάθεση συνεργασίας από την πλευρά του Καράκας, σύμφωνα με το Reuters.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες («big oil») στη Βενεζουέλα. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι όλα τα πετρελαιοφόρα στη Βενεζουέλα «θα παραμείνουν στη θέση τους για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας».

Σε δηλώσεις που προκαλούν νέα ερωτήματα για τη μελλοντική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ασαφής ως προς τη χρονική διάρκεια της αμερικανικής επιτήρησης της χώρας, υπογραμμίζοντας πως οι εξελίξεις θα κριθούν με την πάροδο του χρόνου.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ για τη Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη «αναζήτησης ειρήνης». Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και έξυπνη κίνηση.

Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, ειδικά όσον αφορά την ανασυγκρότηση, σε μια πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο σύγχρονη μορφή, των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Λόγω αυτής της συνεργασίας, ακύρωσα τη δεύτερη σειρά επιθέσεων που είχε προγραμματιστεί, η οποία φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί, ωστόσο, όλα τα πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας.

Τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στο Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος DJT