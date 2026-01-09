Πολιτικούς τριγμούς προκαλεί στην Κύπρο το αδιευκρίνιστης γνησιότητας βίντεο, στο οποίο καταγράφονται συνομιλίες με δημόσια και οικονομικά πρόσωπα της Κύπρου, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, και ο CEO του ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός.

Από το βίντεο φαίνεται να προκύπτει η αίσθηση ότι χρησιμοποιήθηκαν και μετρητά, πέρα από το νόμιμο όριο δαπανών του 1 εκατ. ευρώ, κατά την προεκλογική εκστρατεία του προέδρου της Κύπρου.

Για υπόθεση «υβριδικής δραστηριότητας» εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας έκανε λόγο σε γραπτή του δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφερόμενος στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταφέρει τους ισχυρισμούς για χρηματισμό του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας. pic.twitter.com/T4vDCMKMeg — Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης (@SpokespersonCY) January 8, 2026

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, στελέχη της κυπριακής Προεδρίας, λίγο μετά τις διαστάσεις που έλαβε το θέμα, συσκέφτηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο. Αργά χθες βράδυ, πληροφορίες ανέφεραν πως στο Προεδρικό έγινε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο γενικός εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, και ο προϊστάμενος της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάσος Τζιωνής.

Τι δείχνει το βίντεο

Το βίντεο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, από τον λογαριασμό Emily Thompson (@EmilyTanalyst), που δηλώνει «ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας» για θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής.

Το επίμαχο βίντεο, διάρκειας περίπου 8 λεπτών, περιλαμβάνει αποσπασματικές συνομιλίες, στις οποίες εμφανίζονται οι κ.κ. Χαραλάμπους, Λακκοτρύπης και Χρυσοχός. Το οπτικό υλικό παρουσιάζεται μονταρισμένο χωρίς να υπάρχει πλήρης εικόνα των συνομιλιών ή σαφές πλαίσιο μέσα στο οποίο έγιναν οι αναφορές. Παρόλα αυτά, οι δηλώσεις αποδίδονται με τρόπο που αφήνει να εννοηθεί ότι, κατά την προεκλογική εκστρατεία του προέδρου της Δημοκρατίας το 2023, πέραν του νόμιμου ορίου δαπανών του ενός εκατομμυρίου ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν και μετρητά. Επίσης, όσα παρουσιάζονται δημιουργούν σκιές και προκαλούν ερωτήματα ως προς τη σχέση προσώπων του περιβάλλοντος του προεδρικού με επιχειρηματικούς κύκλους.

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο», το οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ», παρουσιάζει αποσπάσματα τοποθετήσεων των Λακκοτρύπη, Χαραλάμπους και Γιώργου Χρυσοχού. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αλλοιωμένες οι φωνές των συνομιλητών των προαναφερθέντων, δηλαδή, των προσώπων που έκαναν την υποκλοπή του οπτικοακουστικού υλικού.

Το ρεπορτάζ εμφανίζει αρχικά τον κ. Λακκοτρύπη να μιλά για την καμπάνια του Νίκου Χριστοδουλίδη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2023. Οι δηλώσεις του παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνεται να νοηθεί πως πέραν του προκαθορισμένου από τη νομοθεσία ποσού του 1 εκατ. ευρώ που δικαιούτο να χρησιμοποιήσει το εκλογικό επιτελείο του Χριστοδουλίδη, επιστρατεύτηκαν και μετρητά.

Στη συνέχεια του οπτικού υλικού παρουσιάζεται ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους να μιλά μέσω τηλεδιάσκεψης, ο οποίος σύμφωνα με τα λόγια της φερόμενης ρεπόρτερ είναι κλειδί στον φερόμενο μηχανισμό και ότι υπάρχουν «ομάδες πρόθυμες να καταβάλουν χρήματα στο Προεδρικό για ειδική μεταχείριση, χάρες, επιρροή και προσβάσεις». Ο κ. Χαραλάμπους παρουσιάζεται να λέει -μεταξύ άλλων- στον συνομιλητή του ότι «μπορείς να προσφέρεις για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» και πως «ένας Αμερικανός ήθελε να κάνει εισφορά στην χώρα 500.000 δολάρια».

Στη συνέχεια, εμφανίζουν τον κ. Λακκοτρύπη να μιλά για καλές σχέσεις Προεδρικού και Remedica και ότι μέσω της Δημοκρατίας προωθούνται συμφέροντα εταιριών ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (υπόνοια για πιέσεις ώστε να αποφευχθούν κυρώσεις). «Η Remedica μετά από δική μου συμβουλή δώρισε €75.000 στο Προεδρικό» εμφανίζεται να λέει ο κ. Λακκοτρύπης και να προσθέτει ότι διευθέτησε τηλεφωνική επαφή της εταιρείας με τον Πρόεδρο.

Ο διευθυντής του ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός, μεταξύ άλλων, εμφανίζεται να λέει ότι «τον βλέπω κάθε δυο εβδομάδες» και πως «αν τον καλέσω τώρα θα απαντήσει». Σε άλλο σημείο παρουσιάζεται να λέει: «Η σχέση μας είναι το μεγαλύτερό μας περιουσιακό στοιχείο».

Οι δημιουργοί του βίντεο προβάλλουν τον ισχυρισμό πως διευθετούνται συναντήσεις για να γίνουν εισφορές σε προγράμματα του Προεδρικού που τυγχάνουν διαχείρισης από την Φιλίππα Καρσερά, σύζυγο του Προέδρου. Παρατίθενται και τοποθετήσεις του κ. Χρυσοχού: «Πάντα πρέπει να είσαι κάτω από το ραντάρ της δημοσιότητας, σωστά; Έτσι της δίνουμε €10.000 κάθε χρόνο (…) Στηρίζουμε άλλες πρωτοβουλίες όμως. Πληρώνω €250.000 ετησίως σε εισφορές».

Οι απαντήσεις Λακκοτρύπη και Χρυσοχού

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης έχει καταγγείλει στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας ότι οι δηλώσεις του έχουν υποστεί συρραφή με σκοπό την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου αφηγήματος. Όπως αναφέρεται η καταγραφή έγινε στο πλαίσιο συνάντησης με πρόσωπα που παρουσιάστηκαν ως διαχειριστές επενδυτικού ταμείου, ενδιαφερόμενοι για επένδυση 150 εκατ. ευρώ στον τομέα της ενέργειας, ιδιότητα υπό την οποία ο ίδιος συμμετείχε στη συνάντηση. Ο κ. Λακκοτρύπης προσθέτει πως στόχος είναι να πληγούν η χώρα, ο ίδιος ο πρόεδρος της Κύπρου και εκείνος προσωπικά.

«Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στην πλατφόρμα Χ, και στο οποίο παρουσιάζομαι να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής: Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Έχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου», αναφέρει η δήλωσή του.

Για κακομονταρισμένο βίντεο έκανε λόγο στο AlphaNewsLive ο εκτελεστικός διευθύνων σύμβουλος της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός, απορρίπτοντας ότι οι αναφορές του για μια πολύ καλή σχέση «σαν φιλενάδα του», αφορούν στην πραγματικότητα τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

«Ποτέ δεν ανέφερα τη λέξη Χριστοδουλίδης ή πρόεδρος προφανώς, ήταν από άλλες περιπτώσεις που τα πήραν και τα έβαλαν. Φαίνεται μάλιστα και το μανίκι μου πάνω σε κάποια φάση, προφανώς ήταν άλλη στιγμή, για άλλο πράγμα μιλούσα», είπε.

Επιβεβαίωσε ότι δόθηκε χορηγία από την Cyfield στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, όπως έπραξαν χιλιάδες άλλες εταιρείες. «Είναι γεγονός ότι στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής έχουμε έντονη δράση και δώσαμε σε πάρα πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα 250 χιλιάδες. Δεν είναι κάτι κακό, δεν κάναμε κάτι κακό, δεν προβάλλεται κάτι κακό για εμάς».

Επανέλαβε ότι όσα του καταλογίζονται ότι είπε για τη σχέση του με τον πρόεδρο, είναι αναφορές για τελείως διαφορετικά πρόσωπα.

Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία. «Είναι ένα πολιτικό θέμα που δεν θέλουμε να εμπλακούμε εμείς, δεν είμαστε πολιτικοί εμείς», κατέληξε.

Τι αναφέρει το Fact Check Cyprus για χρήση ΑΙ στο βίντεο

«Με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, το βίντεο δεν εμφανίζει εμφανή τεχνικά ίχνη χειραγώγησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο το πλαίσιο παραγωγής του, το ενδεχόμενο μοντάζ και η ακριβής ταυτότητα των δημιουργών του δεν μπορούν να προσδιοριστούν με βεβαιότητα», αναφέρει το Fact Check Cyprus, το οποίο πραγματοποίησε έρευνα για το βίντεο.

Σύμφωνα με το Fact Check Cyprus, η αντίστροφη αναζήτηση του βίντεο δεν απέδωσε κανένα αποτέλεσμα.

Παράλληλα, το βίντεο και αρκετά αποσπάσματα, στα οποία εμφανίζονται πολιτικά και οικονομικά πρόσωπα, ελέγχθηκαν με εργαλεία ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης και deepfake, συγκεκριμένα μέσω των πλατφορμών Hive Moderation και InVID-WeVerify. «Οι έλεγχοι αυτοί δεν εντόπισαν σαφή ή πειστικά στοιχεία τεχνητής δημιουργίας (AI ή deepfake), ιδίως στα σημεία όπου εμφανίζονται τα πρόσωπα που καταγράφονται», αναφέρει.

Όσον αφορά την προέλευση της ανάρτησης, και βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών στην πλατφόρμα Χ, ο λογαριασμός που δημοσίευσε το βίντεο, με την ονομασία Emily Thompson, είναι ενεργός από το 2022 και δηλώνει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Fact Check Cyprus διευκρινίζει πως δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν δημόσια και επαληθεύσιμα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την πραγματική ταυτότητα του προσώπου πίσω από τον λογαριασμό.

Ωστόσο, διαδικτυακή έρευνα εντόπισε προφίλ με το ίδιο όνομα στον ιστότοπο eurasiareview.com, το οποίο επίσης παρουσιάζεται ως «ανεξάρτητη αναλύτρια», χωρίς να είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο.

Σε αυτό το στάδιο, δεν έχει καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός του κατά πόσον το βίντεο έχει υποστεί μοντάζ ή έχει παρουσιαστεί εκτός πλαισίου, ούτε αν ορισμένα αποσπάσματα έχουν επιλεγεί μερικώς ή με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η έλλειψη πρόσβασης στο πλήρες οπτικοακουστικό υλικό και στις ακριβείς συνθήκες καταγραφής δεν επιτρέπει την πλήρη αξιολόγηση της συνοχής των συνομιλιών ή του πλαισίου στο οποίο πραγματοποιήθηκαν.