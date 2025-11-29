Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είναι πλέον ο προπονητής της Παρτίζαν, οι οπαδοί της οποίας είναι έξαλλοι με τη διοίκηση και απειλούν πως δεν θα επιτρέψουν να γίνει το παιχνίδι με τη Μπάγερν Μονάχου για τη 14η αγωνιστική της Euroleague.

Η 29η Νοεμβρίου 2025 είναι μια ιστορική ημερομηνία για την ομάδα του Βελιγραδίου και γενικά το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς ο «Ζοτς» αποχώρησε επιμένοντας στην παραίτησή του. Εξέλιξη που εξόργισε τους οπαδούς της Παρτίζαν, οι οποίοι νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο όπου έγινε η πρώτη προπόνηση της ομάδας χωρίς τον Ομπράντοβιτς.

Εκείνη την ώρα ήρθε και η ανακοίνωση του συλλόγου για την οριστική αποχώρηση του θρυλικού προπονητή, τον οποίο οι οπαδοί της Παρτίζαν λατρεύουν. Και τον λατρεύουν τόσο ώστε να απειλούν, όπως μεταφέρουν τα ΜΜΕ της Σερβίας, ότι δεν θα επιτρέψουν να διεξαχθεί το παιχνίδι με τη Μπάγερν, στις 4/12, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στην Παρτίζαν, με τους οπαδούς να είναι έξαλλοι και τη διοίκηση να βρίσκεται στο στόχαστρό τους μετά την παραίτηση του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.