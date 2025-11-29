Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέμεινε στην απόφασή του να παραιτηθεί και η Παρτίζαν με ανακοίνωσή της, την ώρα που οι οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο για την προπόνηση της ομάδας, οριστικοποίησε την αποχώρησή του.

Το θέμα παρέμενε ανοιχτό καθώς το διοικητικό συμβούλιο της Παρτίζαν δεν είχε κάνει δεκτή την παραίτηση του «Ζοτς», ο οποίος όμως επέμεινε. Ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ δεν είναι άνθρωπος που αλλάζει εύκολα γνώμη και από τη στιγμή που επέμεινε στην παραίτησή του αυτή είναι οριστική, με την ομάδα του Βελιγραδίου να βγάζει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει τα εξής…

«Ο μέχρι πρότινος προπονητής των «ασπρόμαυρων» εμμένει στην απόφασή του να μην ανακαλέσει την παραίτησή του, καθώς δεν βλέπει τον εαυτό του να συνεργάζεται με την ομάδα και λόγω των επιπτώσεων που έχει η καθημερινή εργασία σε αυτό το επίπεδο στην υγεία του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παρτίζαν πραγματοποίησε τις τελευταίες δύο ημέρες μια σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων. Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το θέμα της παραμονής του στο σύλλογο, στη θέση του προπονητή της πρώτης ομάδας.

Στον προπονητή Ομπράντοβιτς παρέχεται πλήρης και αδιαμφισβήτητη υποστήριξη να συνεχίσει το έργο του και να κάνει όλα τα αναγκαία βήματα ώστε η ομάδα να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση. Μετά τη συνάντηση και αρκετές επιπλέον προσπάθειες από τον πρόεδρο Όστογια Μιχαΐλοβιτς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να αλλάξει γνώμη, ο προπονητής επέμεινε στην απόφασή του να μην ανακαλέσει την παραίτησή του, καθώς δεν βλέπει τον εαυτό του να συνεργάζεται με την τρέχουσα ομάδα, και λόγω της επίδρασης που έχει η καθημερινή εργασία σε αυτό το επίπεδο στην υγεία του.

Η συνάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διήρκησε πάνω από δύο ώρες, με ανοικτή συζήτηση για όλα τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις. Παρά τις προτάσεις, που περιλάμβαναν και πιθανές αλλαγές στην ομάδα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ευχαριστώντας όλους για τα λόγια στήριξης, δεν άλλαξε την απόφασή του και δεν θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή.

Η σημασία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Παρτίζαν και το παγκόσμιο μπάσκετ είναι ανεκτίμητη. Το κενό που αφήνει δύσκολα θα αναπληρωθεί. Οι πόρτες της Παρτίζαν θα είναι για πάντα ανοιχτές για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο σύλλογος θα είναι πάντα το σπίτι του. Λόγω της νέας κατάστασης, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρτίζαν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με θέμα τον ορισμό νέου αθλητικού διευθυντή. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί και συνέντευξη Τύπου. Η ώρα και ο τόπος της συνέντευξης Τύπου θα ανακοινωθούν στους εκπροσώπους των Mέσων Mαζικής Eνημέρωσης αργότερα».