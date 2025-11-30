Η συντριβή με 6-2 από τη Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ έκανε έξαλλους τους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία είναι πλέον στη 2η θέση και στο -6 από την κορυφή στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να επιτεθούν στο σπίτι του προπονητή Ζάρκο Λάζετιτς με πυρσούς και βόμβες καπνού.

Η Μακάμπι δεν τα πάει καθόλου καλά στο Europa League καθώς με μόλις έναν βαθμό μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές βρίσκεται στην 35η θέση και την έχει πάρει η κάτω βόλτα και στο πρωτάθλημα, έχοντας πέσει στη 2η θέση και στο -5 από τη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Το κλίμα, επομένως, για τον προπονητή ήταν βαρύ και έγινε ασήκωτο μετά το 6-2 από τη Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, με τους οπαδούς να δείχνουν την οργή τους με τρόπο που δεν θα περίμενε κανείς: Συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του Λάζετιτς και με τη βοήθεια εκτοξευτήρων πέταξαν βόμβες καπνού και πυρσούς.

Λίγη ώρα μετά, όπως είναι λογικό, επενέβη η αστυνομία για να απομακρύνει τους οπαδούς, οι οποίοι ζητάνε την παραίτηση του προπονητή.