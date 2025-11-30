Ο Νικολά Πεπέ, ο ταλαντούχος Ιβοριανός εξτρέμ της Βιγιαρεάλ, φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει ένα από τα σημαντικότερα βήματα της προσωπικής του ζωής, τον γάμο. Και μάλιστα όχι με ένα πρόσωπο που περνά απαρατήρητο. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 30χρονος ποδοσφαιριστής σκοπεύει να αρραβωνιαστεί την Τιάνα Τραμπ, ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στη βιομηχανία ερωτικών ταινιών και μία από τις πιο δημοφιλείς δημιουργούς περιεχομένου στο OnlyFans.

Ο Νικολά Πεπέ έγινε ευρέως γνωστός από τη θητεία του στη Λιλ, όπου η εντυπωσιακή του σεζόν το 2018-19 τον έφερε στην Άρσεναλ έναντι 80 εκατ. ευρώ, το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ιστορία του συλλόγου μέχρι τότε. Παρά το μεγάλο ταλέντο του, δεν κατόρθωσε να καθιερωθεί στο Λονδίνο και συνέχισε την καριέρα του στην Τραμπζονσπόρ πριν καταλήξει στη Βιγιαρεάλ, όπου φέτος δείχνει σημάδια σταθεροποίησης.

Εκτός γηπέδου, ο Νικολά Πεπέ είναι γνωστός για το ήρεμο προφίλ του και για το ότι σπάνια απασχολεί τα μέσα με την προσωπική του ζωή. Έχει ήδη έναν προηγούμενο γάμο με τη Γαλλίδα influencer Fanny B, με την οποία έχει δύο παιδιά. Ο χωρισμός τους ολοκληρώθηκε το 2024, την ίδια περίοδο που ξεκίνησε η σχέση του με την Τιάνα Τραμπ.

Ποια είναι η Τιάνα Τραμπ

Η Τιάνα Τραμπ, με πραγματικό όνομα Κιάνα Νικόλ Τζόουνς, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον χώρο των ερωτικών ταινιών. Ξεκίνησε την καριέρα της στα 18 της και εδώ και περίπου 11 χρόνια παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής. Τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί περισσότερο στη δημιουργία premium περιεχομένου στο OnlyFans, όπου έχει χτίσει μια τεράστια βάση θαυμαστών.

Στο Instagram ξεπερνά το 1,3 εκατ. ακολούθους, ενώ θεωρείται από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της ψηφιακής ερωτικής βιομηχανίας. Το όνομά της συζητείται συχνά στα social media, όχι μόνο λόγω της δουλειάς της αλλά και λόγω της έντονης προσωπικότητας και του χιούμορ της.

Η σχέση του ζευγαριού μετρά περίπου ενάμιση χρόνο και, σύμφωνα με όσους βρίσκονται κοντά τους, ξεκίνησε από έναν αυθόρμητο, έντονο έρωτα. Παρότι αρχικά κράτησαν χαμηλούς τόνους, σύντομα έγιναν αντιληπτοί από τα media μέσα από κοινές εμφανίσεις και διακριτικές αναρτήσεις στα social.

Πηγές από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή υποστηρίζουν ότι ο Πεπέ είναι πιο ερωτευμένος από ποτέ και πως βλέπει την Τιάνα ως «τον άνθρωπό του». Δημοσιεύματα μάλιστα αναφέρουν ότι η ηθοποιός εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τις ερωτικές παραγωγές, θέλοντας να αφοσιωθεί στη σχέση τους και στη δημιουργία μιας πιο ήρεμης οικογένειας, κάτι που ενισχύει τα σενάρια περί γάμου.

Αν και κανείς τους δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τα νέα, όλα δείχνουν ότι ο Πεπέ είναι έτοιμος για μια νέα αρχή στην προσωπική του ζωή. Ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη ζήσει έναν γάμο και φαίνεται πως αυτή τη φορά είναι αποφασισμένος να χτίσει μια σχέση με ακόμα πιο γερά θεμέλια. Το ζευγάρι παραμένει ιδιαίτερα αγαπητό στα social media, ενώ πολλοί φίλοι του αθλητή από την Τουρκία και την Ισπανία σχολιάζουν πως η σχέση αυτή βοηθά τον Πεπέ να βρίσκει ξανά την ισορροπία του τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο.