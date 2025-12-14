Ο Κώστας Τερζάκης γεννήθηκε στην Αθήνα από μητέρα με καταγωγή από τη Μικρά Ασία και Αθηναίο πατέρα και σπούδασε οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ πριν αφοσιωθεί στην υποκριτική με σπουδές στη Δραματική Σχολή Περίακτος. Από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του εργάστηκε σε τηλεοπτικές παραγωγές, στο θέατρο και στο ραδιόφωνο, συνδυάζοντας την αγάπη του για τη σκηνή με τη συγγραφή και τη δημιουργία στίχων. Πρόκειται για έναν άνθρωπο πολυπράγμων, καθώς εργάζεται με αισθητική και επιτυχία ως ηθοποιός, συγγραφέας, στιχουργός και εκφωνητής. Είναι ένας πολυσχιδής δημιουργός με καριέρα δεκαετιών στο ελληνικό θέατρο, την τηλεόραση, τη μουσική και το ραδιόφωνο.

O πατέρας του ήταν αυτός που του μετέδωσε την τεράστια αγάπη του για την ΑΕΚ. Μάλιστα όπως έχει δηλώσει ο ίδιος σε συνέντευξή του, μετά από το έμφραγμα που έπαθε ο πατέρας του στο γήπεδο, του ζήτησε να τον θάψει κοντά ώστε ακόμη και μετά το θάνατό του να βρίσκεται κοντά στην Ένωση. Ο Κώστας Τερζάκης είναι και η φωνή που ακούγεται δυνατά στο γήπεδο, στα εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ, μια φωνή που έχει συνδεθεί με το πάθος, την ένταση και την αδρεναλίνη του ποδοσφαίρου.

Ένας από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του Κώστα Τερζάκη είναι ο «Ευλογητός» στη θρυλική τηλεοπτική σειρά «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου η οποία υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής τηλεόρασης τη δεκαετία του ’90. Στη σειρά αυτή, ο χαρακτήρας του «Ευλογητού» που ήταν ένα σκοτεινό και εκκεντρικό πρόσωπο με μάσκα, έχει μείνει στη συλλογική μνήμη και για πολλούς θεωρείται από τους πιο cult και ανατρεπτικούς villains της εποχής. Παρά το έντονο και τρομακτικό ύφος του χαρακτήρα, η ερμηνεία του Κώστα Τερζάκη ήταν καθοριστική για την απήχηση του ρόλου στην τηλεοπτική ιστορία, κάνοντας τον παράξενο αυτό ρόλο πολύ αγαπητό σε αρκετούς τηλεθεατές.

Εκτός από τον «Ευλογητό», ο Κώστας Τερζάκης έχει συμμετάσχει σε πολλές παραγωγές της ελληνικής τηλεόρασης, τόσο στις αρχές της καριέρας του όσο και στις δεκαετίες του ’90 και ’00. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σειρές όπως: «Η Αλτάνα της Πάργας,» «Ο Πέτρος και τα Κορίτσια του» και «Το Τρίτο Στεφάνι (1995)» όπου συμμετείχε σε μια από τις πρώτες σκηνές ΛΟΑΤΚΙ+ φιλιού στην ελληνική τηλεόραση, μια τολμηρή στιγμή για την εποχή. Αυτές οι συμμετοχές όχι μόνο ενίσχυσαν τη φήμη του στην υποκριτική, αλλά τον καθιέρωσαν και ως έναν από τους πιο ευέλικτους ηθοποιούς της μικρής οθόνης. Για μερικά χρόνια μάλιστα υπήρξε και ο κεντρικός αφηγητής στη σειρά «Οικογενειακές Ιστορίες» ενώ η φωνή του ντύνει ντοκιμαντέρ καθώς και διαφημιστικά σε τηλεόραση και ραδιόφωνο.

Η εμπλοκή του Κώστα Τερζάκη με την ΑΕΚ ξεκίνησε την εποχή Προεδρίας του Ντέμη Νικολαΐδη όταν ανέλαβε ρόλο κονφερανσιέ (εκφωνητή) στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας. Από τότε έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας των οπαδών, μεταφέροντας με τη φωνή του κάθε ανακοίνωση, κάθε στιγμή, κάθε πάθος. Πέρα από την υποκριτική, ο Κώστας Τερζάκης έχει εκφραστεί δημιουργικά και μέσα από το γράψιμο. Το πρώτο του βιβλίο, “ΑΡΕΝΑ”, είναι ένα μυθιστόρημα που συνδυάζει ένταση, έρωτα, έγκλημα και ανθρώπινες σχέσεις σε ένα σκηνικό γεμάτο πάθη και αντιθέσεις.

Ωστόσο ο Κώστας Τερζάκης δεν έχει περιοριστεί μόνο στο μυθιστόρημα καθώς έχει γράψει στίχους που έχουν τραγουδηθεί από γνωστούς Έλληνες ερμηνευτές και έχει συνθέσει κείμενα για μουσικά έργα, όπως το πολυπρόσωπο μουσικό δρώμενο «Ιωνία – Πύλη στον Χρόνο,» το οποίο παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ηρώδειο και σε άλλες σκηνές. Αυτό που κάνει τον Κώστα Τερζάκη μια τόσο ενδιαφέρουσα μορφή είναι η πολυπραγμοσύνη του αλλά και ο ενδιαφέρων δομημένος λόγος του.

Ο Κώστας Τερζάκης είναι από εκείνους τους ανθρώπους που δεν χρειάστηκαν πάντα το πρόσωπό τους για να αφήσουν αποτύπωμα. Πίσω από μια μάσκα, μέσα από έναν ρόλο, ή μόνο με τη δύναμη της φωνής του, κατάφερε να μπει στο μυαλό και στην ψυχή των ανθρώπων πιο βαθιά από πολλούς που βρέθηκαν διαρκώς στο φως. Γιατί τελικά, αυτό που μένει δεν είναι η εικόνα, αλλά το συναίσθημα που ξυπνάς. Και ο Κώστας Τερζάκης, είτε ως ηθοποιός, είτε ως αφηγητής, είτε ως «φωνή» ενός ολόκληρου γηπέδου, ξέρει να μιλά κατευθείαν εκεί που δεν φτάνει το βλέμμα.