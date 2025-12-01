Ο Γιώργος Μασούρας είναι από τα χαρακτηριστικά «παιδιά της επαρχίας» που κατάφεραν με δουλειά και επιμονή να φτάσουν ψηλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέρα από τα γκολ και τις εμφανίσεις, όμως, μεγάλη συζήτηση προκαλεί και η προσωπική του ζωή και συγκεκριμένα η σχέση του με την Ξένια Νταουντάκη, που έγινε σύζυγός του το καλοκαίρι του ’23 καθώς οι δυο τους γνωρίζονται από παιδιά.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Γιώργος Μασούρας γεννήθηκε την Πρωτοχρονιά του 1994 στην Κεχρινιά της Αιτωλοακαρνανίας σε μια οικογένεια με τρεις αδερφές που ασχολείται με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο σε μικρές ομάδες της περιοχής και με το ταλέντο και την εργατικότητά του προχώρησε επαγγελματικά παίζοντας σε Ηλυσιακό και Πανιώνιο ενώ το 2019 φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, όπου έγινε γνωστός για την ταχύτητα, την τεχνική και τα κρίσιμα γκολ του. Στη συνέχεια ακολούθησε η καριέρα στο εξωτερικό, ενώ είναι και διεθνής.

Μεγάλωσε σε αγροτικό περιβάλλον και βοηθούσε την οικογένειά του σε κτηνοτροφικές και γεωργικές δουλειές ενώ, όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές στα αφιερώματα, ήταν το μοναδικό αγόρι ανάμεσα σε τρεις αδερφές κάτι που συνεπάγεται με μεγάλες ευθύνες από μικρός. Από το ίδιο χωριό κατάγεται και η σύζυγός του Ξένια Νταουντάκη, με την οποία γνωρίζονται από την παιδική τους ηλικία.

Η Ξένια Νταουντάκη έχει σπουδάσει Φιλολογία και έχει εργαστεί ως καθηγήτρια σε εκπαιδευτικές δομές του ιδιωτικού τομέα. Οι αναφορές την περιγράφουν ως διακριτική, χαμηλών τόνων και ήρεμη δύναμη δίπλα στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος επίσης είχε περάσει στο Παιδαγωγικό, ωστόσο προτίμησε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο.

Η ιστορία τους είναι «κλασική» μεν, ωστόσο σπανίζει στο σήμερα καθώς πρόκειται για έναν έρωτα που ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Γνωρίζονταν από τα σχολικά τους χρόνια και μεγάλωσαν στη ίδια γειτονιά στο χωριό Κεχρινιά. Η φιλία τους με τον καιρό μετεξελίχθηκε σε σχέση και, τελικά, σε μόνιμη δέσμευση. Πολλά δημοσιεύματα χαρακτηρίζουν τη σχέση τους «σαν παραμύθι» επειδή ξεκίνησε τόσο φυσικά και διατηρήθηκε χρόνια πριν καταλήξει σε γάμο.

Ο Γιώργος Μασούρας και η Ξένια Νταουντάκη παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2023 στην Ερμιόνη Αργολίδας και το κλίμα του γάμου ήταν ζεστό, οικογενειακό και χαμηλών τόνων, χωρίς υπερβολικό «lifestyle» θόρυβο, αλλά με στιγμές έντονης χαράς και γιορτής. Στα ρεπορτάζ αναφέρθηκε και ένα πολύ γλυκό στιγμιότυπο ότι το ζευγάρι είχε μαζί του και τον σκύλο τους, ο οποίος εμφανίστηκε ως «παράνυφος». Δυόμιση χρόνια μετά το γάμο τους, το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι και ολοκλήρωσε την οικογένεια και την ευτυχία τους. Να σας ζήσει Γιώργο και Ξένια!