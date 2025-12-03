Ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα της ζωής του αλλά αυτή τη φορά εκτός γηπέδου. Ο 18χρονος άσος της Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε επίσημα ότι αγόρασε την εντυπωσιακή έπαυλη όπου έζησαν για χρόνια ο Ζεράρ Πικέ και η Σακίρα. Μια φωτογραφία στο Instagram, από τον εξωτερικό χώρο της κατοικίας, ήταν αρκετή για να σταματήσει κάθε φήμη και να αποκαλύψει το νέο ιδιοκτήτη.

Ο Λαμίν Γιαμάλ δημοσίευσε ένα carousel με στιγμές από την καθημερινότητά του. Ανάμεσα στις φωτογραφίες βρισκόταν και μία που τον δείχνει να ποζάρει μπροστά από την πισίνα της βίλας, έχοντας θέα ολόκληρη τη Βαρκελώνη. Η εικόνα πυροδότησε άμεσα σχόλια και επιβεβαίωσε αυτό που συζητούσε η Ισπανία εδώ και μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία έκλεισε στα 14 εκατομμύρια ευρώ μετά από μακρές διαπραγματεύσεις διάρκειας 3–4 μηνών. Η αγορά θεωρείται πλέον μία από τις πιο πολυσυζητημένες για παίκτη της ηλικίας του. Ο Λαμίν Γιαμάλ μπορεί να έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο, αλλά όπως του αρέσει να φλεξάρει μέσα από τα social media του κάνει πολλές και ακριβές αγορές, τόσο για τον ίδιο, όσο και για τα μέλη της οικογένειάς του-μάλιστα παραδέχθηκε πως ζει ακόμη και τον πατέρα του.

Πού βρίσκεται το σπίτι – Η περιοχή των celebrities

Η έπαυλη βρίσκεται στη Ciutat Diagonal, μια από τις πιο ακριβές και προστατευμένες περιοχές της Βαρκελώνης. Είναι σε απόσταση μόλις 10 χιλιομέτρων από το προπονητικό κέντρο της Μπαρτσελόνα, γεγονός που καθιστά την τοποθεσία ιδανική για έναν ποδοσφαιριστή με εντατικό πρόγραμμα.

Η γειτονιά φιλοξενεί πολλούς ακόμη γνωστούς παίκτες, όπως τον Ρόναλντ Αραούχο, τον Αλεχάνδρο Μπαλντέ, αλλά και τον πρώην αρχηγό της ομάδας, Αντρές Ινιέστα. Είναι μια περιοχή που προσφέρει υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας, φύλαξη και εύκολη πρόσβαση στο κέντρο.

Το σπίτι δεν είναι απλώς μεγάλο, αλλά είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο συγκρότημα που σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις ανάγκες μιας οικογένειας που ζούσε ανάμεσα στη μουσική βιομηχανία και τον αθλητισμό.

Τι περιλαμβάνει:

3 συνδεδεμένα κτίρια

συνολική έκταση 3800 τ.μ.

7 υπνοδωμάτια

εξωτερική και εσωτερική πισίνα

πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο

βιβλιοθήκη

χώρο φυσικοθεραπείας

στούντιο ηχογράφησης (όπου η Σακίρα έκανε πρόβες και ηχογραφήσεις)

Παρότι το σπίτι ήταν ήδη υψηλών προδιαγραφών, ο Λαμίν Γιαμάλ έχει αποφασίσει να το ανακαινίσει πλήρως για να το προσαρμόσει στη δική του καθημερινότητα.

Στα σχέδια ανακαίνισης περιλαμβάνονται:

ιδιωτικό γήπεδο ποδοσφαίρου

γήπεδο padel

αναβαθμισμένο σύστημα ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας

νέοι εξωτερικοί χώροι για προπόνηση και χαλάρωση

Πηγές αναφέρουν ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και θα ολοκληρωθούν σε φάσεις, ώστε ο παίκτης να μπορεί ήδη να κατοικεί στο σπίτι.

Η απόκτηση της συγκεκριμένης έπαυλης δεν είναι απλώς μια κίνηση επένδυσης. Για τον Λαμίν Γιαμάλ, που στα 18 του θεωρείται ήδη ένας από τους πιο ταλαντούχους παίκτες στον κόσμο, είναι ένα σημάδι ότι θέλει να χτίσει το μέλλον του στη Βαρκελώνη. Το γεγονός ότι ζει πλέον στο σπίτι όπου έμεινε ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια της ποδοσφαιρικής και μουσικής σκηνής, του Πικέ και της Σακίρα, προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό στην αγορά, ότι ίσως θέλει να γράψει τη δική του ιστορία σε έναν χώρο που ήδη έχει γράψει το δικό του κεφάλαιο στη σύγχρονη αθλητική και ποπ κουλτούρα. Εντελώς ποιητικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως η παλιά Barcelona με πρόσωπό της τον Ζεράρ Πικέ, περνά σε μια νέα εποχή και το πρόσωπο που την αντιπροσωπεύει είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Εμείς του ευχόμαστε να έχει πιο ευτυχισμένο τέλος καθώς ο χωρισμός Πικέ-Σακίρα ήταν πολύ δραματικός.