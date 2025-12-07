Ο Εβάν Φουρνιέ πόζαρε χαμογελαστός στα social media κρατώντας μια μινιατούρα του ΣΕΦ και λίγο αργότερα τον ίδιο ενθουσιασμό έδειξε και ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ που θαύμαζε το κλειστό του ΟΑΚΑ. Και στους δυο, είχε κάνει δώρο τις μικρογραφίες των γηπέδων ο δημιουργός τους, ο Απόστολος Κτίστης που είναι πολιτικός μηχανικός από την Αθήνα και εδώ και χρόνια το χόμπι του είναι να κατασκευάζει μικρογραφίες γηπέδων που είναι πραγματικά έργα τέχνης ενώ πίσω από κάθε μινιατούρα κρύβονται ώρες δουλειάς, μελέτης και μνήμης από πραγματικές επισκέψεις σε γήπεδα.

Ο Απόστολος Κτίστης χρησιμοποιεί για να κατασκευάσει τα αριστουργήματά του απλά αλλά προσεγμένα υλικά όπως ξύλο σε διάφορες διατομές, χαρτόνι, plexiglass, συνθετικό γρασίδι, βινυλικά αυτοκόλλητα, μεταλλικά στοιχεία, μικρά φωτάκια LED και πλαστικά εξαρτήματα, πάντα ανάλογα με το κάθε στάδιο που θέλει να αναπαραστήσει. Για το συνθετικό «χλοοτάπητα» έχει ειδικό εργαλείο, ενώ πολλές λεπτομέρειες (καθίσματα, στέγαστρα, προσβάσεις) γίνονται κομματάκι-κομματάκι με ακρίβεια.

Όταν πρωτοξεκίνησε να κατασκευάζει τα γήπεδα μινιατούρες και πριν το ίντερνετ γίνει τόσο βοηθητικό, ο δημιουργός αποτύπωσε τις αναλογίες με το μάτι από εικόνες τους σε αφίσες και περιοδικά. Σήμερα η τεχνολογία έχει κάνει την δημιουργία ευκολότερη ωστόσο παραμένει χρονοβόρα. Για να ολοκληρωθεί η κάθε μικρογραφία απαιτούνται από τρεις έως πέντε εβδομάδες ενώ παλαιότερα μια πολύπλοκη κατασκευή μπορούσε να πάρει και μήνες.

Ο κατάλογος των μικρογραφιών του είναι εντυπωσιακός και περιλαμβάνει τόσο ελληνικά όσο και διεθνή στάδια. Ελληνικά: Καραϊσκάκης (Ολυμπιακός), Λεωφόρος Αλεξάνδρας (Παναθηναϊκός), OPAP Arena (ΑΕΚ), Νίκος Γκούμας (παλιό γήπεδο ΑΕΚ), Τούμπα (ΠΑΟΚ), γήπεδα Λάρισας, Ατρομήτου, Παναιτωλικού, Αστέρα Τρίπολης και μινιατούρες γηπέδων μπάσκετ όπως το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ. Διεθνή: Camp Nou (Barcelona), Anfield (Liverpool), Allianz Arena (Bayern), Bombonera (Boca Juniors), γήπεδα Arsenal και Dortmund — και σχέδια για μελλοντικά έργα (π.χ. γήπεδα NBA).

Ο Απόστολος Κτίστης διατηρεί στο Instagram τον λογαριασμό Life is Wood και εκεί δημοσιεύει τις υπέροχες κατασκευές του. Αν και αρχικά δεν ήθελε να πουλήσει τις δημιουργίες του, γιατί του έπαιρναν πολύ χρόνο και ήταν κάτι προσωπικό, με τα χρόνια άρχισαν να γίνονται παραγγελίες από φίλους, συλλέκτες και γνωστούς με αποτέλεσμα σήμερα που έχει αποκτήσει τα μέσα και την ταχύτητα κάποια από τα έργα του πωλούνται, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι το κύριο κίνητρο. Ο βασικός λόγος εξακολουθεί να είναι εντελώς προσωπικός καθώς για εκείνον είναι ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Ο δημιουργός περιγράφει την διαδικασία της κατασκευής σαν κάτι που τον χαλαρώνει καθώς βάζει μουσική, κάθεται στο εργαστήριό του και αφιερώνει ώρες σε λεπτομέρειες, είναι ένα είδος δημιουργικής απασχόλησης που του χαρίζει τα οφέλη του διαλογισμού. Του αρέσει το τεχνικό κομμάτι αλλά και το συναισθηματικό δηλαδή να αποτυπώνει τις αναμνήσεις των επισκέψεων σε γήπεδα και να δίνει χαρά σε άλλους ανθρώπους που μπορούν να απολαύσουν το γήπεδο της ομάδας τους κρατώντας το πάνω στην παλάμη τους. Θέλει μάλιστα κάποια στιγμή να συλλέξει μια ενδεκάδα γηπέδων και να κάνει έκθεση ώστε ο κόσμος να μπορεί τα δει από κοντά.

Οι μινιατούρες του Απόστολου Κτίστη είναι αποτέλεσμα μεθοδικής δουλειάς, μελέτης φωτογραφιών, μέτρησης αναλογιών και επιλογής υλικών που αποδίδουν ρεαλισμό. Δείχνει πώς ένα προσωπικό πάθος μπορεί να γίνει μικρή τέχνη που μοιράζει χαρά. Κάθε έργο του είναι μια γέφυρα ανάμεσα στη μνήμη, τη δεξιοτεχνία και την κοινή αγάπη για το παιχνίδι. Αν αγαπάτε τα γήπεδα, τις συλλεκτικές μινιατούρες ή και τα δυο τότε αξίζει να ρίξετε μια ματιά στη δουλειά του, θα ενθουσιαστείτε.