Ο Slipy, είναι ένας από τους tattoo artists του Sake Tattoo Studio και ασχολείται κυρίως με το ρεαλιστικό τατουάζ, ασπρόμαυρο ή έγχρωμο. Όπως μας είπε του αρέσει να αποτυπώνει την ένταση της στιγμής σε κάθε εικόνα και να μεταφέρει το συναίσθημα που βλέπει στο δέρμα. Συνήθως δουλεύει πορτρέτα και φιγούρες αθλητών, ηθοποιών ή προσώπων που κουβαλούν μια ιστορία ή ένα legacy. Έχει δουλέψει πολλές ρεαλιστικές απεικονίσεις εμβληματικών μορφών του αθλητισμού, όπως o Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Messi, o Ronaldinho και ο Michael Jordan, προσωπικότητες που έχουν καθορίσει καιρούς, αντιπροσωπεύουν το πάθος και έχουν σηματοδοτήσει μεγάλες στιγμές των σπορ.

Κάπως έτσι λοιπόν, επειδή ειδικεύεται σε αυτά τα σχέδια, ένας πελάτης του που είναι μεγάλος φαν του Παναθηναϊκού και του Kendrick Nunn τον εμπιστεύθηκε για να του κάνει ένα τατουάζ του παίκτη, που να αποτυπώνει όχι μόνο τη φυσιογνωμία του, αλλά και μια στιγμή έντασης και αθλητικής ενέργειας. Του έδειξε φωτογραφίες από τους πανηγυρισμούς του και αμέσως είπαν να τον αποτυπώσουν ρεαλιστικά, με όσο το δυνατόν περισσότερη ζωντάνια. Ο Slipy μας αποκάλυψε πως αυτό που τον τράβηξε στο συγκεκριμένο σχέδιο ήταν η έκφραση που έχει στη συγκεκριμένη φωτογραφία ο Nunn, που αντιπροσωπεύει το απόλυτο πάθος. Ήθελε να το αποδώσει ακριβώς όπως το βλέπει κανείς μέσα στο γήπεδο, δηλαδή με έντονα χρώματα, φως και σκιές. Ήθελε ουσιαστικά να αποδοθεί η ένταση που υπάρχει και την αληθινή στιγμή. Και εκ του αποτελέσματος, το κατάφερε. Αποτύπωσε τον Kendrick Nunn να κάνει τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό που συμβολίζει ότι κυλάει παγωμένο αίμα στις φλέβες του άψογα.

Άλλωστε η φιλοσοφία του Slipy ως tattoo artist δεν είναι απλά να χτυπήσει ένα σχέδιο στον πελάτη, αλλά να αφήσει πάνω του μια ιστορία, να απαθανατίσει μια στιγμή και να τον γεμίσει με συναίσθημα. Ωστόσο θεωρεί πως δε χρειάζεται πάντα τα τατουάζ να είναι συμβολικά, μπορεί να είναι απλώς κάτι που σε εκφράζει ή σε κάνει να αισθάνεσαι ωραία με τον εαυτό σου. Πάμε όμως ξανά στο tattoo που απαθανατίζει τον Kendrick Nunn, πως προέκυψε η ιδέα γι αυτό και τι του ζητήθηκε από τον πελάτη;

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που το ζήτησε είναι μεγάλος fan του Παναθηναϊκού και του παίκτη και του είπε πως θεωρεί τον μπασκετμπολίστα καταλυτικό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας αλλάζοντας τα δεδομένα στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ, αφού άνοιξε την πόρτα και για άλλους παίκτες του ΝΒΑ ώστε να έρθουν στην Ευρώπη. Μάλιστα είχε τη χαρά να συνεργαστεί μαζί του, καθώς είναι επαγγελματίας μασέρ, κάτι που έκανε το τατουάζ ακόμα πιο ιδιαίτερο για εκείνον. Θεωρεί πως ο Kendrick Nunn έχει τα προσόντα ενός ηγέτη και αυτό ήταν που ήθελε να αποτυπωθεί και στο σχέδιο. «Ο πανηγυρισμός που διαλέξαμε αφορά αυτή την ψυχραιμία που εγώ δεν έχω στη ζωή μου και θέλω να προσπαθήσω να βρω» είπε ο άνθρωπος που έχει πλέον πάνω του τον Nunn από το χέρι του Slipy.