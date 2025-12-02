Χθες το βράδυ, στο πλαίσιο της λαμπερής τελετής των Golden Boy Awards, ο Χρήστος Μουζακίτης γνώρισε μια σημαντική στιγμή στην καριέρα του, καθώς τιμήθηκε με το Golden Boy Award, μια διάκριση που απονέμεται κάθε χρόνο στους πιο υποσχόμενους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ευρώπης. Ένας θεσμός με βαρύτητα, ιστορία και κύρος, που φωτογραφίζει το μέλλον του αθλητισμού και φέτος, αυτό το μέλλον είχε έντονο ελληνικό χρώμα καθώς το παρέλαβε ο Χρήστος Μουζακίτης.

Πιστός στο black tie dress code της βραδιάς, ο Χρήστος Μουζακίτης εμφανίστηκε με ένα κοστούμι που συζητήθηκε από τους παρευρισκομένους και τους λάτρεις του στιλ. Για ακόμη μία φορά εμπιστεύτηκε τον owner του Athenian Tailoring Maison Sartor, Θοδωρή Αργυρόπουλο ο οποίος δημιούργησε για εκείνον ένα sur mesure κοστούμι από ύφασμα 170s με διακριτικές μεταξωτές λεπτομέρειες. Η εφαρμογή, οι αναλογίες και η ποιότητα του υφάσματος ανέδειξαν όχι μόνο το ταλέντο του δημιουργού αλλά και την άνεση με την οποία ο νεαρός ποδοσφαιριστής κινήθηκε στο κόκκινο χαλί.

Το στοιχείο, όμως, που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν η πρώτη-ever εμφάνιση του Χρήστου Μουζακίτη με παπιγιόν, ένα κομμάτι 100% μεταξωτό, κομψό και σεμνό, αλλά απόλυτα ταιριαστό στο ύφος της βραδιάς. Όπως αποκάλυψε ο δημιουργός του κοστουμιού, «η επιλογή του να φορέσει παπιγιόν πάρθηκε από κοινού», μια απόφαση που μάλλον αποδείχθηκε σωστή, καθώς ο ίδιος ο παίκτης δήλωσε ότι του άρεσε και πως σκοπεύει να το εντάξει πιο συχνά στις επίσημες εμφανίσεις του.

Σε μια τελετή που τιμά τους ανερχόμενους αστέρες, ο Χρήστος Μουζακίτης κατάφερε όχι μόνο να ξεχωρίσει για όσα κάνει στο γήπεδο, αλλά και να δώσει ένα διακριτικό μάθημα στιλ, ότι η κομψότητα βρίσκεται στη λεπτομέρεια και στην αυτοπεποίθηση με την οποία φοράς αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Ένα Golden Boy με χρυσό μέλλον και, όπως φαίνεται, με ολοένα και πιο καλοσχεδιασμένες επίσημες εμφανίσεις.