Μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό του από την Πάουλα Μπαντόσα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω του μια δύσκολη περίοδο και έχει βρει ξανά ισορροπία στην προσωπική του ζωή. Σε μια χρονιά γεμάτη αλλαγές και προκλήσεις στα courts, η παρουσία μιας νέας συντρόφου δίπλα του φαίνεται να λειτουργεί υποστηρικτικά, προσφέροντάς του όλα όσα του έλειπαν δηλαδή ηρεμία, σταθερότητα και προσωπικό χώρο.

Ο χωρισμός του Στέφανου Τσιτσιπά με την Πάουλα Μπαντόσα είχε έρθει μέσα σε μια περίοδο έντονου στρες και για τους δύο. Το Wimbledon, όπου και οι δύο αποκλείστηκαν πρόωρα παρά τη σκληρή προετοιμασία, λειτούργησε σαν σημείο καμπής. Η απογοήτευση, η κούραση και η ψυχική πίεση συσσωρεύτηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ρωγμές που δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ πραγματικά. Σταδιακά, η σχέση έφτασε σε ένα φυσικό τέλος.

Μετά τον χωρισμό, ο Τσιτσιπάς βρέθηκε αντιμέτωπος και με σοβαρές επαγγελματικές προκλήσεις. Η συνεργασία του με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς ολοκληρώθηκε νωρίτερα απ’ ό,τι περίμεναν οι περισσότεροι. Η κριτική για τις εμφανίσεις του ήταν συχνή και έντονη. Ένας επίμονος τραυματισμός στη μέση τον ακολουθούσε για μήνες, ενώ η πτώση εκτός Top-30, για πρώτη φορά μετά το 2018, ήταν ένα επιπλέον πλήγμα στο ηθικό του. Όλα αυτά δημιούργησαν μια δύσκολη συνθήκη, στην οποία η ψυχική στήριξη είχε καθοριστικό ρόλο.

Σε αυτή τη φάση της ζωής του, η νέα του σύντροφος Kristen Thoms φαίνεται να λειτουργεί σαν ένα ήρεμο αντίβαρο στην καθημερινότητα του. Το γεγονός ότι είναι κι εκείνη αθλήτρια και μάλιστα του τένις βοηθάει επειδή καταλαβαίνει τις απαιτήσεις, τα ταξίδια, τις προπονήσεις, την ψυχολογική φόρτιση.

Η νέα σύντροφος: Ποια είναι η Kristen Thoms

Η γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του εδώ και περίπου έξι μήνες είναι η Kristen Thoms, συνομήλική του από το Σικάγο και ενεργή παίκτρια τένις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει διακριθεί κυρίως σε πανεπιστημιακά πρωταθλήματα, διαθέτει δυναμικό παιχνίδι από τη βασική γραμμή και φημίζεται για τον πειθαρχημένο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τόσο τον αθλητισμό όσο και τη ζωή της.

Η Kristen Thoms προέρχεται από αθλητική οικογένεια και, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός της, έχει έναν χαρακτήρα προσγειωμένο και ήρεμο στοιχεία που φαίνεται να έχει εκτιμήσει ιδιαίτερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Το κοινό υπόβαθρο στο τένις, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και οι δύο έχουν ζήσει την πίεση του πρωταθλητισμού, τους έχει φέρει πιο κοντά. Παρότι η σχέση τους δεν επιδιώκει τη δημοσιότητα, έχουν κάνει διακριτικές εμφανίσεις μαζί, μεταξύ αυτών και μια χαλαρή βόλτα στον Εθνικό Κήπο, που είχε σχολιαστεί μεν, αλλά χωρίς θόρυβο.

Οι δυο τους, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον τους, έχουν μια σχέση χαμηλών τόνων, χωρίς υπερβολές, που του επιτρέπει να αισθάνεται ασφάλεια και να επικεντρωθεί ξανά σε ό,τι αγαπά: το παιχνίδι του. Η νέα αυτή σχέση, μακριά από τα φώτα και τις έντονες δημοσιότητες, φαίνεται να τον ωφελεί. Με τη στήριξη της Kristen και με μια διάθεση ανανέωσης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μοιάζει έτοιμος να αφήσει πίσω του μια περίοδο αναταραχής και να χτίσει μια πιο δυνατή, πιο ώριμη επόμενη μέρα τόσο στα courts όσο και στη ζωή του.