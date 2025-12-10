Μια λιγότερο γνωστή και αρκετά ιδιαίτερη πλευρά του Νεϊμάρ αποκαλύπτει πρώην συμπαίκτης του στην Παρί Σεν Ζερμέν, φέρνοντας στο φως μια προσωπική του φοβία που επηρέαζε μέχρι και τις πιο καθημερινές στιγμές του στο προπονητικό κέντρο.

Ο Αλεξάντρ Λετεγιέ, τότε τερματοφύλακας της Παρί, περιέγραψε μια μέρα που μπήκε στην τουαλέτα της ομάδας και έμεινε άναυδος βλέποντας το Νεϊμάρ που καθόταν στη λεκάνη με την πόρτα διάπλατα ανοιχτή. Ο Αλεξάντρ Λετεγιέ σκέφτηκε ότι είδε κατά λάθος κάτι που δεν έπρεπε μέχρι που δεν άντεξε και ρώτησε τον Αμπντού Ντιαλό. Η απάντηση του ήταν αφοπλιστική; «Α, αυτό; Το κάνει πάντα.»

Ο λόγος πίσω από αυτή την ασυνήθιστη συνήθεια είναι η κλειστοφοβία του Βραζιλιάνου σταρ. Ο Νεϊμάρ αποφεύγει να είναι κλεισμένος σε μικρούς χώρους, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να θυσιάσει την ιδιωτικότητα που όλοι θεωρούμε δεδομένη. Οι συμπαίκτες του το γνώριζαν, το αποδέχονταν και με τον καιρό το θεώρησαν απλώς «ένα ακόμη πράγμα που κάνει ο Νεϊμάρ». Άλλωστε όλοι μας πρέπει να δείχνουμε κατανόηση, ενσυναίσθηση και αλλελεγγύη όταν οι άλλοι αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα και να τους κάνουμε να αισθάνονται όσο το δυνατόν καλύτερα αγκαλιάζοντας τις φοβίες και τα άγχη τους.

Η αποκάλυψη αυτή φωτίζει μια πιο ανθρώπινη πτυχή ενός παίκτη που συχνά βλέπουμε μόνο μέσα από το πρίσμα των εντυπωσιακών του γκολ, των μεγάλων συμβολαίων και της πολυτάραχης καριέρας του σε Μπαρτσελόνα, Παρί, Αλ-Χιλάλ και Σάντος. Παρά τις επιτυχίες, τα γκολ και τα φώτα, ο Νεϊμάρ παραμένει ένας άνθρωπος με άγχη, ψεγάδια, φόβους, ευαισθησίες και μικρές ιδιορρυθμίες, όπως κι όλοι μας.