Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έστειλε ευχές για την Πρωτοχρονιά σε νέο μήνυμά της.
Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ευχήθηκε καλή χρονιά και περιέγραψε τα επιτεύγματα της συνεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδας.
Επίσης, ευχήθηκε «να κάνουμε το 2026 αξέχαστο», τονίζοντας πως έφτασε η στιγμή «η συμμαχία μας να λάμψει ακόμη περισσότερο».
Στη λεζάντα της ανάρτησης, σημείωσε τα εξής:
«Σε όλους τους εταίρους μας στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καλή Χρονιά!
Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμών και ανανεωμένης δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: ελευθερία, ανεξαρτησία και ευκαιρίες.
Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμα πιο έντονα το επόμενο έτος».
