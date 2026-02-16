Μπορεί το Ταλίν να είναι ο δημοφιλής προορισμός της Εσθονίας, ωστόσο, υπάρχει κι ένα άλλο μέρος της χώρας που αξίζει κανείς να ανακαλύψει, αν αναζητά μια εναλλακτική πρόταση.

Και αυτό δεν είναι άλλο από το Σάαρεμαα (Saaremaa), το νησί της Εσθονίας που συνδυάζει την παρθένα φύση, τη μεσαιωνική ιστορία και τη χαλάρωση. Αποτελεί το μεγαλύτερο νησί της χώρας και είναι γνωστό για τους ανεμόμυλους, το μαύρο ψωμί και τις ιαματικές του πηγές.

Ανάμεσα στα σημαντικά αξιοθέατα που μπορείτε να δείτε στο Σάαρεμαα είναι το Kuressaare, η μοναδική πόλη του νησιού, διάσημη για το Κάστρο της του 14ου αιώνα, το οποίο μάλιστα είναι το καλύτερα διατηρημένο μεσαιωνικό οχυρό στις χώρες της Βαλτικής.

Οι ανεμόμυλοι Angla είναι το σήμα κατατεθέν του νησιού. Στον Λόφο μπορείτε να δείτε πέντε ιστορικούς μύλους και να δοκιμάσετε παραδοσιακές τέχνες στο Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Και φυσικά, το Σάαρεμαα ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα τοπία του, όπως ο γκρεμός Panga που προσφέρει πανοραμική θέα στη Βαλτική, ενώ το Εθνικό Πάρκο Vilsandi είναι παράδεισος για τους λάτρεις της παρατήρησης πουλιών και της πεζοπορίας.

