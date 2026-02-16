Στο λιμάνι της Μεσογαίας, στο Πόρτο Ράφτη, εκεί όπου τα σκάφη αναψυχής πιάνουν καθημερινά «πόστο», ο βυθός κρύβει ένα οικοσύστημα που δεν φαίνεται, αλλά κρατά όρθια τη θάλασσα. Τα λιβάδια Ποσειδωνίας, από τα πιο πολύτιμα «πνευμόνια» του Αιγαίου, έχουν δεχτεί για χρόνια τη σιωπηλή πίεση της ανεξέλεγκτης αγκυροβόλησης.

Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αυτό που μέχρι πρόσφατα ήταν επιστημονική χαρτογράφηση και προειδοποιήσεις, πήρε μορφή στο νερό: μπήκαν τα πρώτα πιλοτικά αγκυροβόλια, οριοθετήθηκαν ζώνες και ξεκίνησε η προσπάθεια να σταματήσει η «αόρατη» φθορά πριν γίνει μη αναστρέψιμη.

Η δράση εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα «Posidonia Oceanica: Do Not Disturb», που υλοποιούν η TP Greece και η Aegean Rebreath, με επιστημονική καθοδήγηση του ΕΛΚΕΘΕ. Με βάση τις μελέτες που είχαν προηγηθεί την περσινή χρονιά, η ομάδα της Aegean Rebreath προχώρησε στην τοποθέτηση αγκυροβολίων, με στόχο να περιοριστεί η καταστροφή της θαλάσσιας χλωρίδας από τις άγκυρες και τις αλυσίδες των σκαφών.

Παρόντες στη δράση ήταν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αναστάσιος Νικολακόπουλος και η CMO της TP Greece Μυρσίνη Σωτηροπούλου.

Σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος επισήμανε: «Είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται μια τέτοια δράση για τα λιβάδια Ποσειδωνίας, σε συνέχεια μελέτης του ΕΛΚΕΘΕ και σχετικής αδειοδότησης από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να αποτελέσει βάση για επέκταση και σε άλλες περιοχές. Η συνεργασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δηλαδή της TP Greece, της ΜΚΟ Aegean Rebreath, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό case study. Άλλωστε, η θάλασσα είναι ένα πεδίο που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τόσο στον χώρο της ναυτιλίας όσο και στον θαλάσσιο τουρισμό».

Η Charlotte Foucteau, CEO της TP Greece δήλωσε σχετικά με την πρωτοβουλία: «Η προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των θαλασσών μας και τη βιωσιμότητα των ακτών μας. Στη βάση της επιστημονικής έρευνας και των μετρήσεων που προηγήθηκαν, σήμερα περνάμε από τη μελέτη στην πράξη, στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που υλοποιεί ένα ουσιαστικό βήμα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Για εμάς στην TP Greece, η περιβαλλοντική υπευθυνότητα σημαίνει έμπρακτη στήριξη δράσεων με ουσιαστικό αντίκτυπο, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, τους ειδικούς και τις τοπικές κοινωνίες».

Συμπληρωματικά η Μυρσίνη Σωτηροπούλου ανέφερε: «Η τοποθέτηση των αγκυροβολίων στο Πόρτο Ράφτη αποτελεί ένα ουσιαστικό στάδιο μιας ευρύτερης και μακροχρόνιας προσπάθειας για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Η πιλοτική αυτή εφαρμογή επιβεβαιώνει ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος απαιτεί συνέπεια, συνεργασία και συγκεκριμένες παρεμβάσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμa, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των θαλασσών μας».

Ο Γιώργος Σαρελάκος, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Aegean Rebreath, ανέφερε σχετικά: «Η σημερινή τοποθέτηση αγκυροβολίων στο Πόρτο Ράφτη αποτελεί την πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή αυτού του είδους στην Ελλάδα και ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ουσιαστική προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Πρόκειται για ένα σύνθετο και μακροπρόθεσμο έργο, το οποίο απαιτεί επιστημονική τεκμηρίωση, επιμονή και συνέπεια. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την TP Greece για τη σταθερή και ουσιαστική στήριξή της, καθώς σπανίως οργανισμοί επιλέγουν να επενδύσουν σε δράσεις που δεν προσφέρουν άμεσο επικοινωνιακό αντίκτυπο, αλλά στοχεύουν στη δημιουργία πραγματικού περιβαλλοντικού οφέλους. Η συμβολή της TP Greece αποδεικνύει ότι η υπεύθυνη εταιρική στάση μπορεί να μεταφραστεί σε πράξη, με ουσιαστικό αποτύπωμα για το θαλάσσιο περιβάλλον».

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη δράση.