Η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με πληροφορίες, έδειξε ότι η καταγγελία του 17χρονου πως βιάστηκε από δύο φίλους του στη Νίκαια φαίνεται να ευσταθεί με βάση τα ευρήματα.

Πρόκειται για το περιστατικό που αποκαλύφθηκε χθες, Κυριακή 15/2, όταν έγινε γνωστή η σύλληψη δύο νεαρών (19 και 20 ετών) και ο σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος μιας 15χρονης, η οποία φαίνεται πως όχι μόνο ήταν μπροστά στο περιστατικό αλλά το κατέγραψε και με κάμερα κινητού τηλεφώνου.

Όλα φαίνεται να συνέβησαν τον Δεκέμβριο, όμως ο 17χρονος μόλις πριν από μερικές ημέρες βρήκε τη δύναμη να πει στη μητέρα του τι έχει συμβεί και να κάνουν καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ., με την ιατροδικαστική εξέταση να επιβεβαιώνει ότι πράγματι ο ανήλικος έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 19χρονος, τον περασμένο Δεκέμβριο, κάλεσε στο σπίτι του το θύμα. Όταν εκείνος πήγε στο σπίτι, βρισκόταν εκεί ένας ακόμη κοινός τους φίλος και η ανήλικη σύντροφος του 19χρονου.

Εκεί ξεκίνησε ο εφιάλτης για τον ανήλικο. Κατά την παραμονή του στον χώρο, οι δράστες του πετούσαν διάφορα αντικείμενα όπως αυγά και ξύδι, τον χλεύαζαν και τον βιντεοσκοπούσαν και τον εξανάγκασαν ακόμη και σε γενετήσιες πράξεις με αντικείμενο.

Για την υπόθεση, η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει: «Από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθησαν, δυνάμει εντάλματος, την 13-2-2026 σε περιοχή της Αττικής, 2 ημεδαποί, ηλικίας 20 και 19 ετών, κατηγορούμενοι για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερη ανήλικη.

Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες μαζί με την ανήλικη κατηγορούνται ότι προέβησαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, τον περασμένο Δεκέμβριο, εντός της οικίας του 19χρονου συλληφθέντα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».