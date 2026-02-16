Μια ομάδα ανεξάρτητων ιατροδικαστών και εγκληματολόγων ζητά να επανεξεταστεί ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν, υποστηρίζοντας ότι, ύστερα από «εξαντλητική» μελέτη της ιατροδικαστικής έκθεσης, υπάρχουν ενδείξεις πως ενδέχεται να εμπλέκονται ένα ή περισσότερα άτομα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο θάνατος του Κομπέιν το 1994, στο απόγειο της grunge σκηνής του Σιάτλ τη δεκαετία του ’90, συγκλόνισε τη διεθνή μουσική κοινότητα. Το γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας Κινγκ είχε τότε αποφανθεί ότι ο 27χρονος τραγουδιστής και κιθαρίστας των Nirvana πέθανε από αυτοπροκαλούμενο τραύμα από πυροβόλο όπλο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα της αυτοκτονίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Complex, μια ανεξάρτητη ομάδα που περιλαμβάνει την ερευνήτρια Μισέλ Γουίλκινς και τον ειδικό Μπράιαν Μπέρνετ αφιέρωσε πρόσφατα τρεις ημέρες επανεξέτασης των στοιχείων γύρω από τον θάνατο του Κομπέιν. Στο πλαίσιο αυτό, συνέταξαν ένα έγγραφο που έχει υποβληθεί σε επιστημονική αξιολόγηση στο οποίο υποστηρίζουν ότι ο θάνατός του θα έπρεπε να χαρακτηριστεί ως ανθρωποκτονία.

Τα συμπεράσματά τους επαναφέρουν θεωρίες που εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες προκαλούν ερωτήματα στους θαυμαστές του μουσικού. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο ισχυρισμός ότι ο Κομπέιν ενδέχεται να είχε εξαναγκαστεί να λάβει υπερβολική δόση ηρωίνης πριν δεχθεί τον πυροβολισμό, καθώς και η παρατήρηση ότι τα δύο σημειώματα αυτοκτονίας που αποδίδονται σε εκείνον εμφανίζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά γραφής.

Forensic scientists push to reopen case on Nirvana frontman Kurt Cobain's death



A team of independent forensic scientists are calling for a fresh investigation into the death of Kurt Cobain after an "exhaustive" look at the late https://t.co/LTDVP86EPu — Williams Kris (@kris_willi28289) February 16, 2026

Η απάντηση των Αρχών

Παρά τις νέες αυτές αιτιάσεις, το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας Κινγκ επανέλαβε με ανακοίνωσή του ότι το αρχικό του πόρισμα παραμένει αμετάβλητο. Όπως αναφέρεται, η υπηρεσία συνεργάστηκε με τις τοπικές διωκτικές αρχές, διενήργησε πλήρη νεκροψία-νεκροτομή και ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες πριν καταλήξει στο συμπέρασμα της αυτοκτονίας.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της υπόθεσης μόνο στην περίπτωση που προκύψουν νέα, ουσιαστικά στοιχεία. Όπως τονίζεται, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί κάτι που να δικαιολογεί την επανεκκίνηση της έρευνας ή την αλλαγή του επίσημου συμπεράσματος.

Το πλαίσιο πριν από τον θάνατο

Έναν μήνα πριν από τον θάνατό του, ο Κομπέιν είχε νοσηλευτεί στη Ρώμη έπειτα από υπερβολική κατανάλωση συνδυασμού Rohypnol και σαμπάνιας. Η τότε σύζυγός του, Courtney Love, είχε δηλώσει πως επρόκειτο για απόπειρα αυτοκτονίας. Οι μάχες του μουσικού με την κατάθλιψη και τον εθισμό στα ναρκωτικά ήταν ευρέως γνωστές και, σύμφωνα με όσους τον περιέβαλλαν, επιδεινώνονταν με την πάροδο του χρόνου.

Ο θάνατός του στα 27 του χρόνια τον ενέταξε στο λεγόμενο 27 Club, μια άτυπη ομάδα θρυλικών καλλιτεχνών που πέθαναν στην ίδια ηλικία, συχνά υπό συνθήκες που σχετίζονται με την κατάχρηση ουσιών ή την ψυχική υγεία.

Στο ίδιο «κλαμπ» συγκαταλέγονται ο Jimi Hendrix, η Janis Joplin, ο Jim Morrison, ο Brian Jones και η Amy Winehouse.

Τρεις δεκαετίες μετά, ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις, αμφισβητήσεις και θεωρίες. Παρά την επίσημη θέση των Αρχών, οι νέες παρεμβάσεις ανεξάρτητων ειδικών δείχνουν ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή στη συλλογική μνήμη και εξακολουθεί να προβληματίζει τόσο τους θαυμαστές του όσο και όσους αναζητούν την πλήρη αλήθεια πίσω από το τέλος ενός μουσικού θρύλου.