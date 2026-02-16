Οι επιστήμονες έφεραν στο φως ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο απολίθωμα δεινοσαύρου ηλικίας περίπου 125 εκατομμυρίων ετών στην Κίνα, το οποίο προσφέρει σπάνιες πληροφορίες για την πραγματική όψη του δέρματος των δεινοσαύρων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατάσταση διατήρησης του ευρήματος είναι τόσο καλή, ώστε κατέστη δυνατή η λεπτομερής παρατήρηση της δομής του δέρματος, κάτι που μέχρι σήμερα θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο.

Το νέο είδος ονομάστηκε Χαολόνγκ ντόνγκι (Haolong dongi) και ανήκει στην οικογένεια των ιγκουανόδοντων. Οι ερευνητές του έδωσαν το προσωνύμιο «ακανθώδης δράκος», καθώς το σώμα του έφερε τόσο μακρύτερες όσο και κοντύτερες ακίδες, θυμίζοντας σε ορισμένα σημεία τη μορφή ενός σκαντζόχοιρου.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε από διεθνή ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής το Μουσείο Γεωλογίας Ανχούι και το Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών του Βελγίου. Το απολίθωμα του νέου ιγκουανόδοντα εντοπίστηκε στη βορειοανατολική Κίνα, σε περιοχή όπου ζούσαν πολλά διαφορετικά είδη την ίδια γεωλογική περίοδο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο Χαολόνγκ ντόνγκι ήταν φυτοφάγος, γεγονός που σημαίνει ότι τρεφόταν αποκλειστικά με φυτά. Η ουρά του έφερε μεγάλες, επικαλυπτόμενες φολίδες, ενώ το υπόλοιπο σώμα του ήταν καλυμμένο με ακίδες διαφορετικών μεγεθών, δομές που δεν είχαν παρατηρηθεί ξανά σε δεινόσαυρους. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι ακίδες αυτές πιθανότατα λειτουργούσαν ως μέσο άμυνας απέναντι στους θηρευτές, καθιστώντας τον δεινόσαυρο πιο δύσκολο να καταποθεί από άλλα είδη που συνυπήρχαν στο ίδιο οικοσύστημα.

Παράλληλα, εξετάζονται και άλλες θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες οι ακίδες ενδέχεται να διαδραμάτιζαν ρόλο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος του δεινοσαύρου ή ακόμη και στην ικανότητά του να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον γύρω του. Επιπλέον, το απολίθωμα περιλάμβανε μεγάλες εκτάσεις διατηρημένου δέρματος, στοιχείο που προκάλεσε έκπληξη στην ερευνητική ομάδα.

Ο Χουάνγκ Τζιαντόνγκ, από το Μουσείο Γεωλογίας Ανχούι, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η πολυπλοκότητα του δέρματος των δεινοσαύρων είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι φανταζόμασταν». Από την πλευρά του, ο παλαιοντολόγος Πασκάλ Γκοντεφρουά από το Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών ανέφερε: «Η εύρεση δέρματος διατηρημένου σε κυτταρικό επίπεδο σε έναν δεινόσαυρο είναι κάτι το εξαιρετικό. Μας δίνει ένα παράθυρο στη βιολογία αυτών των ζώων σε ένα επίπεδο που ποτέ δεν πιστεύαμε ότι ήταν εφικτό».