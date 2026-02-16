Η 52χρονη Ντάνα Έντεν, παραγωγός και δημιουργός της επιτυχημένης δραματικής σειράς «Τεχεράνη», είναι η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, η Ντάνα Έντεν είχε νοικιάσει το δωμάτιο στις αρχές του μήνα, καθώς στη χώρα μας πραγματοποιούνται γυρίσματα του τέταρτου κύκλου της σειράς. «Τις τελευταίες ημέρες γυριζόταν στην Ελλάδα ο τέταρτος κύκλος της σειράς — μια σύνθετη και σημαντική παραγωγή, την οποία η Ντάνα ταξίδεψε για να επιβλέψει από κοντά», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Kan.

Όπως αναφέρει το timesofisrael.com, η Έντεν βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ξενοδοχείο στην Αθήνα χθες από τον αδελφό της, ο οποίος άρχισε να την αναζητά όταν δεν απαντούσε στα μηνύματά του.

Η αστυνομία διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής για να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου και ξεκίνησε να συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για αυτοχειρία. Στο δωμάτιό της φέρεται να βρέθηκαν χάπια, ενώ είχε σημάδια από μώλωπες στα άκρα και στην περιοχή του λαιμού.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, ανώτερη πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε στην εφημερίδα Haaretz ότι το ισραηλινό αμυντικό κατεστημένο εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο ιρανικής εμπλοκής, δεδομένου του ρόλου της Έντεν ως παραγωγού της σειράς «Τεχεράνη» και επικαλούμενος τις αναφορές για σημάδια στο σώμα της.

Η σειρά «Τεχεράνη»

Η ισραηλινή σειρά που αφηγείται την ιστορία μιας πράκτορα της Μοσάντ που δρα μυστικά στην ιρανική πρωτεύουσα, προβάλλεται επίσης στο Apple TV, το οποίο έκανε πρεμιέρα τον τρίτο κύκλο τον περασμένο μήνα.

Η επαγγελματική συνεργάτιδα της Ντάνα Έντεν ήταν η παραγωγός Shula Spiegel, το άλλο μισό της Donna and Shula Productions, μέσω της οποίας παρήχθησαν η «Τεχεράνη» και πολλά ακόμη έργα της 52χρονης.

Η Ντάνα Έντεν ήταν γνωστή ως μία από τις πιο παραγωγικές και επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγούς του Ισραήλ, έχοντας εργαστεί σε σειρές όπως «Saving the Wildlife», «She Has It», «Magpie» και «Shakshouka».