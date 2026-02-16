Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει χάσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό βαθμών στους αγώνες που έχει εκτός Big 5.

Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ στα 13 παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει ομάδες εκτός των πέντε μεγάλων του ελληνικού Πρωταθλήματος (ήτοι Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη) πήρε μόλις 25 βαθμούς από τους διαθέσιμους 39. Ένας πολύ κακός απολογισμός από κάθε άποψη.

Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που σε αυτήν την κατηγορία των αγώνων έχει πάρει 32 από τους 39. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει σε ποσοστό το 91% των βαθμών ενώ η ΑΕΚ έχει χάσει μόνο δύο πόντους, έχοντας 37 στους 39. Οι απώλειες και των τριών ομάδων με αυτούς αντιπάλους είναι 13 ενώ ο Παναθηναίκός έχει μόνος του απώλεια 14 βαθμών.