Μπήκαν οι υπογραφές στις συμβάσεις παραχώρησης για 4 θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου στην κοινοπραξία της αμερικανικής Chevron με την Helleniq Energy. Η τελετή έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνη Στεφάτο.

Από την πλευρά των παραχωρησιούχων, τις σχετικές συμβάσεις υπέγραψαν ο αντιπρόεδρος της Chevron, Γκάβιν Λιούις, και ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENIQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισης.

«Καλωσορίζουμε και επίσημα τη Chevron στην Ελλάδα. Είχαμε στα συρτάρια ένα πρόγραμμα εξερεύνησης που είχε ξεμείνει και αυτό το αλλάξαμε και κυρώσαμε συμφωνίες που είχαν υπογραφεί αλλά δεν είχαν προχωρήσει. Κάναμε μια έρευνα σε μεγάλο εύρος για να χαρτογραφήσουμε τις προοπτικές που είχαμε και στη συνέχεια ανακοινώσαμε ότι θα προχωρήσουμε με την πρώτη ερευνητική προσπάθεια ανεύρεσης κοιτασμάτων στην Ελλάδα. Είναι άλμα, όχι βήμα.

Τα 4 θαλάσσια μπλοκ καλύπτουν μια μεγάλη περιοχή και έχουμε 48.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μετά τις συμφωνίες θα έχουμε 94.000. Η περιοχή που θα είναι διαθέσιμη θα διπλασιαστεί. Είναι μια τεράστια ώθηση στη στρατηγική μας. Η Ελλάδα ξέρει τον ρόλο που παίζουν και θα παίξουν οι υδρογονάνθρακες. Γι’ αυτό έχουμε επενδύσει και όλες αυτές οι επενδύσεις θα μας βοηθήσουν να συνεχίσουμε να επενδύουμε. Η ιστορική απόφαση που ελήφθη από την ΕΕ να σταματήσει η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο δίνει τεράστιες ευκαιρίες στην Ελλάδα και πιστεύουμε ότι ο Κάθετος διάδρομος θα παίξει σημαντικό ρόλο. Αυτό έχει και γεωπολιτική και οικονομική σημασία», τόνισε σε δήλωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά την υπογραφή, οι συμβάσεις κατατίθενται στη Βουλή προς κύρωση, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ερευνητικό πρόγραμμα, ενώ θα προηγηθεί η έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία αναμένεται από το β’ εξάμηνο του 2026.

Οι συμβάσεις υπογράφηκαν 18 μήνες μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες που προκάλεσαν τη διαγωνιστική διαδικασία και λιγότερο από ένα χρόνο μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (30.4.2025). Δηλαδή σε χρόνο-ρεκόρ καθώς η επιτάχυνση των διαδικασιών και η τήρηση των υπεσχημένων χρονοδιαγραμμάτων αποτέλεσε – όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου – ένα από τα στοιχεία για την προσέλκυση διεθνούς ενδιαφέροντος στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες.

Ο ίδιος, μιλώντας την περασμένη εβδομάδα σε ενεργειακό συνέδριο, τόνισε ότι «ήρθε η ώρα για την πατρίδα μας, χωρίς τυμπανοκρουσίες, με αυτοπεποίθηση, χωρίς μεγαλοϊδεατισμό αλλά με σχέδιο, να ερευνήσει αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματά μας».

Οι 4 περιοχές που παραχωρούνται για έρευνες έχουν συνολική έκταση 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι σεισμικές έρευνες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν πριν το τέλος του χρόνου. Δεν αποκλείεται να συνδυαστούν με έρευνες και σε άλλες περιοχές, κάτι για το οποίο πρόσφατα εκδήλωσε ενδιαφέρον μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των σεισμικών ερευνών. Σύμφωνα με την πάγια πρακτική, εφόσον από τις έρευνες αυτές προκύψουν ενδιαφέροντες στόχοι, θα ακολουθήσει η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης που θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη και το μέγεθος των κοιτασμάτων πριν αρχίσει η εκμετάλλευση.

Στο στάδιο αυτό, της ερευνητικής γεώτρησης, βρίσκεται το οικόπεδο 2 στο Ιόνιο όπου δραστηριοποιείται η επίσης αμερικανική ExxonMobil από κοινού με την Energean και την Helleniq Energy και το γεωτρύπανο αναμένεται στις αρχές του 2027.

Η ExxonMobil από κοινού με την Helleniq Energy, υπενθυμίζεται, έχουν τα δικαιώματα έρευνας σε άλλες δύο μεγάλες θαλάσσιες περιοχές, δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Η έρευνα και στη συνέχεια η παραγωγή υδρογονανθράκων αποφέρει σημαντικά γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη για τη χώρα. Κατά μέσο όρο (το ποσοστό κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος του κοιτάσματος και της παραγωγής), το 40% της αξίας επιστρέφει στο Ελληνικό Δημόσιο ενώ η ανακάλυψη κοιτασμάτων θα σημάνει δραστική μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.