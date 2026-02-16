Με γοργούς ρυθμούς μπαίνουν σε ράγες οι συμφωνίες που θα αναβαθμίσουν ενεργειακά τη χώρα μας με τη συμμετοχή κολοσσών που βλέπουν ότι υπάρχουν προοπτικές στα ελληνικά νερά. Το βασικό κεφάλαιο θα γραφτεί σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα υπογραφούν, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, η χώρα μας δεν επελέγη τυχαία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, καθώς εκτός από το επιχειρηματικό κομμάτι, με την παρουσία κολοσσών όπως η Chevron, μας δυναμώνει γεωπολιτικά.

Λένε επίσης ότι η συμφωνία με την Chevron (σε κοινοπραξία με την HELLENiQ ENERGY) σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για τον ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας, καθώς εισάγει έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς κολοσσούς παγκοσμίως στην εγχώρια έρευνα υδρογονανθράκων.

Θεωρείται επίσης ως μια έμμεση θωράκιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή και μια κίνηση που θα συμβάλλει στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο και ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία της χώρας.

Τι θα γίνει στη συνέχεια

Μετά την υπογραφή, οι συμβάσεις θα κατατεθούν στη Βουλή προς κύρωση, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ερευνητικό πρόγραμμα, ενώ θα προηγηθεί η έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία αναμένεται από το β’ εξάμηνο του 2026.

Οι παραχωρήσεις αφορούν τις περιοχές «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», καθώς και τα θαλάσσια blocks «Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ», όπου η κοινοπραξία έχει ήδη αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε λιγότερο από έναν χρόνο από την επιτάχυνση των κυβερνητικών επαφών με μεγάλους διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς των ΗΠΑ με στόχο την επανεκκίνηση των ερευνών και την προσέλκυση επενδύσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

Τι προβλέπουν οι έρευνες

Η πρώτη φάση του ερευνητικού σχεδιασμού προβλέπει τη διενέργεια εκτεταμένων σεισμικών ερευνών, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη του 2026. Για την υλοποίησή τους, η Chevron θα ναυλώσει εξειδικευμένο ερευνητικό σκάφος, το οποίο θα πραγματοποιήσει γεωφυσικές καταγραφές σε θαλάσσια έκταση περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές αποτυπώσεις, που επιτρέπουν τη λεπτομερή απεικόνιση των γεωλογικών σχηματισμών κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα και τον εντοπισμό πιθανών στόχων για γεώτρηση. Το συνολικό κόστος των πρώτων αυτών σεισμικών εργασιών εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 40 εκατ. ευρώ και θα αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση του γεωλογικού δυναμικού των περιοχών.

Η επόμενη φάση αφορά τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων, με τον σχετικό προϋπολογισμό να υπολογίζεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, καθιστώντας την πιο δαπανηρή φάση του προγράμματος. Η γεώτρηση αποτελεί το καθοριστικό βήμα για την επιβεβαίωση της ύπαρξης κοιτασμάτων και την εκτίμηση της δυνατότητας εμπορικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων.