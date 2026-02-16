Με μια αποκαλυπτική κοινή ανακοίνωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαίοι σύμμαχοί του υποστηρίζουν ότι ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, δολοφονήθηκε από μια εξαιρετικά σπάνια και θανατηφόρα τοξίνη, η οποία εντοπίζεται σε βατράχους της Νότιας Αμερικής.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, στα δείγματα που ελήφθησαν από τη σορό του Ναβάλνι ανιχνεύθηκαν ίχνη επιβατιδίνης (epibatidine). Η ουσία αυτή θεωρείται «εξαιρετικά πιθανό» να προκάλεσε τον θάνατό του πριν από δύο χρόνια σε φυλακή στη Σιβηρία όπου κρατούνταν. Οι δυτικοί σύμμαχοι υπογραμμίζουν ότι μόνο το ρωσικό κράτος διέθετε τα «μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία» για τη χρήση μιας τέτοιας τοξίνης.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο απέρριψε τα ευρήματα, κάνοντας λόγο για «εκστρατεία παραπληροφόρησης», σύμφωνα με το πρακτορείο Tass.

Τι είναι η επιβατιδίνη;

Η επιβατιδίνη σύμφωνα με το BBC, είναι μια φυσική νευροτοξίνη που εκκρίνεται από το δέρμα συγκεκριμένων ειδών βατράχων του Ισημερινού. Σύμφωνα με την ειδικό στην τοξικολογία, Τζιλ Τζόνσον:

Είναι 200 φορές ισχυρότερη από τη μορφίνη.

Δεν εντοπίζεται σε βατράχους που ζουν σε αιχμαλωσία (καθώς παράγεται μέσω της διατροφής τους στη φύση) ούτε υπάρχει φυσικά στη Ρωσία.

Αν και είχε ερευνηθεί παλαιότερα ως πιθανό αναλγητικό, η χρήση της εγκαταλείφθηκε λόγω της τρομακτικής τοξικότητάς της.

Πώς δρα το δηλητήριο

Η ουσία επιτίθεται απευθείας στο νευρικό σύστημα. Ο Άλαστερ Χέι, καθηγητής περιβαλλοντικής τοξικολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λιντς, εξήγησε ότι η τοξίνη προκαλεί υπερδιέγερση των υποδοχέων του νευρικού συστήματος, οδηγώντας σε μυϊκούς σπασμούς, παράλυση και τελικά ασφυξία.

«Όποιος δηλητηριαστεί από αυτή την ουσία, πεθαίνει από πνιγμό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η παρουσία της στο αίμα υποδηλώνει «σκόπιμη χορήγηση».

Μια «σχεδόν αδύνατη» μέθοδος

«Η επιβατιδίνη είναι εξαιρετικά σπάνια, εντοπίζεται σε μία μόνο γεωγραφική περιοχή και μάλιστα σε απειροελάχιστες ποσότητες», δήλωσε η Τζόνσον.

Εικάζεται ότι ο βάτραχος στον οποίο αναφέρθηκε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών είναι ο «δηλητηριώδης βάτραχος του Άντονι» (Anthony’s poison arrow frog), ένα είδος ενδημικό στον Ισημερινό και το Περού.

Οι συγκεκριμένοι βάτραχοι παράγουν τη χημική ουσία μέσω της διατροφής τους, συνθέτοντας αλκαλοειδή –ένα είδος οργανικής ένωσης– τα οποία μετατρέπονται σε επιβατιδίνη και συσσωρεύονται στο δέρμα τους. Εάν η διατροφή του βατράχου αλλάξει, τα αποθέματα επιβατιδίνης εξαντλούνται.

«Το να βρει κανείς έναν βάτραχο στη φύση, στο σωστό σημείο, που να έχει καταναλώσει ακριβώς την τροφή που απαιτείται για την παραγωγή των συγκεκριμένων αλκαλοειδών, είναι σχεδόν αδύνατο… σχεδόν», τόνισε η Τζόνσον.

«Πρόκειται για μια απίστευτα σπάνια μέθοδο δηλητηρίασης ανθρώπου. Οι μόνες άλλες περιπτώσεις δηλητηρίασης από επιβατιδίνη που γνωρίζω, σημειώθηκαν σε εργαστηριακό περιβάλλον και δεν ήταν θανατηφόρες».

Η αντίδραση της Μόσχας

Την ώρα που ευρωπαϊκά εργαστήρια επιβεβαιώνουν πως ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από το συγκεκριμένο δηλητήριο, η Μόσχα επιμένει στην εκδοχή των φυσικών αιτίων.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο έκανε λόγο για «παραμύθια της Δύσης» και «νεκρο-προπαγάνδα», ενώ η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε πως όλες αυτές οι ανακοινώσεις στοχεύουν στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από τα πιεστικά προβλήματα των δυτικών χωρών.

Ο Ναβάλνι εξέτιε ποινή φυλάκισης τριών ετών όταν πέθανε, έχοντας μεταφερθεί το τελευταίο διάστημα σε φυλακή στη Σιβηρία.

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο 47χρονος ένιωσε αδιαθεσία μετά από μια σύντομη βόλτα, κατέρρευσε και άφησε την τελευταία του πνοή χωρίς να συνέλθει ποτέ.